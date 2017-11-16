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Alanya limanına 2 kruvaziyer gemisi demirledi

Alanya'ya bugün Alman ve İngiliz turist getiren iki yolcu gemisi geldi. Yolcuların bazıları otobüslerle ilçeden ayrılırken, diğer yolcular ise Alanya çarşısını gezerek alış veriş yaptılar

Alanya limanına 2 kruvaziyer gemisi demirledi

Alanya'ya bugün Alman ve İngiliz turist getiren iki yolcu gemisi geldi. Yolcuların bazıları otobüslerle ilçeden ayrılırken, diğer yolcular ise Alanya çarşısını gezerek alış veriş yaptılar

16 Kasım 2017 Perşembe 15:08
Alanya limanına 2 kruvaziyer gemisi demirledi
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- Mehmet AL
YUNANİSTAN'IN Rodos Adası'ndan yola çıkan Bahama bandıralı Amadea, Alanya limanına demir attı. Çoğunluğu Alman 504 turisti getiren kruvaziyerde 319 personelin bulunduğu öğrenildi. Amadea, saat 18. 00'de Limasol'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan demir alacak. Malta bandıralı İngiliz gemisi Thomson Spirit ise Alanya Limanı'na bir hafta içinde 2. kez demirledi. Kıbrıs'ın Limasol Limanı'ndan yola çıkan lüks gemi, Alanya'ya çoğunluğu İngiliz bin 80 turist getirdi. 495 mürettebatı bulunan Thomson Spirit, Marmaris'e gitmek üzere saat 18.00'de Alanya'dan ayrılacak.

ALANYA KENT HARİTASI DAĞITMAYA DEVAM EDİYORUZ
Alanya Limanı'na demirleyen MS  Amadea ve Thomson spırıt adlı kurvaziyer yolcularına yaklaşık bin adet Alanya kent haritası dağıttık. Alanya Limanı'na biri Alman diğeri İngiliz çoğunluklu iki kurvaziyer gemisi geldi. Alanya'mıza gelen Bahama bandıralı MS  Amadea kurvaziyeri 504 yolcu ve 319 mürettebat ve Malta bandıralı Thomson spırıt adlı kurvaziyerde de 1180 yolcu ve 495 mürettebat bulundurmakta.Yolcularına yaklaşık 1000 adet İngilizce ve Almanca Alanya kent haritası dağıttık.

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Son Güncelleme: 16.11.2017 15:59
Anahtar Kelimeler:
AlanyaLimanKruvaziyerGemiTurizm
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