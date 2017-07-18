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'Alanya kendini her pazarda gösteriyor'

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "İrili ufaklı her pazarda Alanya olarak varlığımızı hissettiriyor ve çalışmalarımızı çeşitlendirerek sürdürüyoruz” dedi

'Alanya kendini her pazarda gösteriyor'

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "İrili ufaklı her pazarda Alanya olarak varlığımızı hissettiriyor ve çalışmalarımızı çeşitlendirerek sürdürüyoruz” dedi

18 Temmuz 2017 Salı 20:24
'Alanya kendini her pazarda gösteriyor'
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ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) alternatif pazar çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Makedonya Tanıtma Müşaviri Hakan Özçelik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü yetkilisi Sibel Uygar’ın katkılarıyla Makedon basınından 2 ulusal TV, bir ajans, bir gazete ve web haber portalı çalışanı ALTAV tarafından Alanya’da ağırlanıyor. Heyet, Alanya’da bulunduğu süre içerisinde Kleopatra Plajı, Damlataş Mağarası, Alanya Kalesi, Kemal Atlı Alanya Kültür Evi, İpek Atölyesi, Ehmedek, Süleymaniye Camii, Tophane Mahallesi, Tersane, Kızılkule, Dim Çayı, Dim Mağarası, Seyir Terası ve Sapadere Kanyonu bölgelerinde alan çalışması yaptı ve Avrupa Kadınlar Plaj Voleybolu Şampiyonası, Alanya'nın gece hayatı, yamaç paraşütü atlayışı ve yat turu etkinliklerine katıldı. Dünyaca ünlü eserlerin yer aldığı Alanya Arkeoloji Müzesi gezisi esnasında basın grubuna Müze Müdürü Seher Türkmen de eşlik etti. Katkılarından dolayı bakanlık yetkililerine teşekkür eden ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "2014’de 156 bin, 2015’de 167 bin ve 2016’da 146 bin ziyaretçi aldığımız 2 milyon nüfuslu Makedonya’dan daha fazla misafir ağırlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İrili ufaklı her pazarda Alanya olarak varlığımızı hissettiriyor ve çalışmalarımızı çeşitlendirerek sürdürüyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 18.07.2017 20:31
Anahtar Kelimeler:
Mehmet DahaoğluALTAV Başkan Yardımcısı
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