Alanya İngilizlerin gözdesi

Kübra DUMAN

PARİS ve Londra'dan sonra dünyanın en çok turist ağırlayan üçüncü kenti konumundaki Antalya, 2019 nisan ayı itibariyle 1,5 milyon barajını aştı.

Antalya’ya gelen turist sayılarında Alanya’nın bel kemiği Alman ve Rus paralarında yaşanan artışın beraberinde İngiliz pazarında yaşanan artış da dikkat çekiyor. Nisan ayında geçen yıla göre yüzde 40, dört aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34'lük artış gerçekleşen kente Antalya Havalimanı’ndan 359 bin 697 Alman ve 101 bin 355 İngiliz giriş yaptı. Bu rakamlara göre, 2018’e oranla Alman pazarında yılın aynı döneminde yüzde 31, İngiliz pazarında ise yüzde 48'lik artış yaşandı. Alanyalı turizmciler yaşanan bu artışları Yeni Alanya için yorumladı.

‘BAŞKA ÜLKELERDE MUTSUZ OLDULAR’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu:

“Malum her ne kadar bahsetmek istemesek de geçmiş 3 yılda ciddi sorunlarla karşılaştı Türkiye. Çok hassas bir sektör olduğu için bundan en çok zarar gören iş kolu turizm oldu. Fakat, 2018 yılı itibariyle artık bu olumsuz etkenler durdu ve bu trent yukarıya doğru yükselmeye başladı. Gittiğimiz fuarlarda acentalardan bu senenin iyi olacağına dair haberler almıştık. Ocak, şubat ve mart aylarında gelen rezervasyonlardan da görüldüğü gibi son 5 yılın en iyi turizm sezonunu geçireceğimizin göstergesiydi gelen rezervasyonlar. Zira artık Türkiye herhangi kötü bir olayla anılmıyor. Ve insanlar bu süre zarfında başka ülkelere gittiklerinde aynı fiyata aynı kalitede ürünlerle karşılaşmadılar ve mutsuz oldular. Tatilleri Türkiye’de geçirdikleri gibi huzurlu, mutlu geçmedi. Bundan dolayı yönlerini Türkiye’ye çevirdiler. Şu anda bir duraklama var ama bunun biz tatillerden dolayı yaşandığını düşünüyoruz. Tatil dönüşünde rezervasyon alacağımıza inanıyoruz” dedi.

‘NİCELİK DEĞİL NİTELİK ÖNEMLİ’

Skal Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı, “Birkaç yıldır Türkiye’yi pas geçen Avrupalının, Türkiye’deki otel ve hizmet kalitesiyle fiyat orantısını Yunanistan, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde bulamadıklarını düşünüyorum. Siyasi konjektörün de burada etkili olduğunu düşünüyorum

Ancak son aylarda Alman pazarında bir duraklama var. Ayrıca uçak sorunu da var. Tabi biz gelen sayıya bakmayalım. Gelenden ne kadar geri dönüşüm aldığımıza bakalım. Nicelik değil nitelik önemli. Bugün herkes günü kurtarıyor. Geçen yılı korusak büyük başarı bizim için" diye konuştu.

