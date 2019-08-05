Alanya ilk sıralarda! Sahte tatile dikkat

SOSYAL medyada denetim açığından yararlanan dolandırıcıların yeni kapısı sahte tatil reklamları oldu. Turizm kenti Alanya'da tatil satma bahanesiyle vatandaşı kandıran dolandırıcıların ilk hedeflerinden oldu. Tüketicilerin internet ortamında daha ucuz fiyatlara ulaşabilmesini fırsat bilen dolandırıcılar, tanınmış turistik tesislerin ve otellerin sosyal medya hesaplarını taklit ederek cazip fiyatlarla ilanlar yayınlıyor. Gerçekte geceliği 400 ila 600 lira olacak fiyatları, 150-200 gibi oldukça yüksek indirimle duyurarak tüketicileri tuzağa düşürüyor. Mağdur sayısı yaz ayları ile bayram tatillerinde oldukça yükseliyor.

TURİZM KENTİ 'ALANYA' İLK SIRALARDA

Sahte tatil reklamları ile tatil yapmak isteyen vatandaşları ağlarına düşüren dolandırıcıların ilk hedeflerinden birisi ise Alanya oldu. Tatil cenneti Alanya'da otel ve turların sosyal medya reklamlarını kopyalayarak vatandaşları kandıran dolandırıcılara karşı yetkililer dikkatli olunması gerektiği uyarısı yaptı.

HAYALLERİM HÜSRAN OLDU

Ucuz tatil bahanesi ile kandırılan B.T. yaşadıklarını anlatarak tatilcilerin dikkatli olması gerektiğinin altını çizdi. Bilgisayarda çalışırken ekranına düşen tatil reklamına tıkladığını belirten mağdur B.T, “Bütün bir sene çalışıyoruz. Eşimle birlikte tatile çıkma hayalimiz vardı. Önüme, ‘bedava tatil’ ve ‘Ucuza tatil’ reklamları çıkmaya başladı. Daha önce Marmaris’te gördüğüm bir otelin reklamıydı. Fiyatlar bana cazip geldi. Eşim, ben ve çocuğumun bir haftalık tatili bin 200 TL’ye geliyordu. Eşimle birlikte kredi kartından üç taksit halinde ödeme yaptık. Tatile gitmeden bir gün önce aradığımda telefonlara bakılmadı. Dolandırıldığımı o an anladım. Çok üzüldüm. Paramı da geri alamadım. Tüm bir yıl tatilin hayalini kuruyordum hüsran oldu” dedi.

İKİ YÖNTEMLE DOLANDIRILIYORLAR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, iki çeşit dolandırıcılık yöntemi olduğuna belirterek, “Birinci yöntem tamamen tatil sitelerinin otellerin taklidi yapılarak gerçekte olmayan bir rezervasyon satılarak yapılıyor. Bazen tanınmış firmaların da logoları kullanılarak Facebook, İnstagram gibi iletişim araçlarında yanıltıcı ilanlar veriliyor. Bir süre sonra aldatılan tüketici tesise gidip kapıda kaldığında satıcıya ulaşılamıyor. İkinci yöntem ise tüketicilere tatil hizmeti satılırken vadedilen bir takım unsurlar gerçekte bulunmadığından tüketici aldatılmış oluyor” şeklinde konuştu.

Mobil ödeme hattına güvenmeyin

Vatandaşların yıl boyunca kurduğu tatil hayallerinin kabusa dönüşmemesi için tavsiyelerde bulunan Aydın Ağaoğlu şunları söyledi: “Tüketiciler sosyal medyadan tatil satın alırken dikkatli olmalılar. Sadece fiyatın ucuzluğuna görseldeki çekiciliğe aldanıp mobil ödeme hattına güvenerek rezervasyon ve ödeme yapmamalı. İnternet’ten satış yapacak firmaların sabit telefonları, açık adresleri, şayet tur düzenleyici bir firma ise TÜRSAB üyesi olmaları zorunluluğu vardır. Bunlar yoksa uzak durmak gerekir, yasaları tanımayan tüketici hakkını hiç tanımaz.”