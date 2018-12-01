Alanya için komik tanıtım bütçesi

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) mali genel kurulunda tanıtımda sosyal medya ve interaktif tanıtımın önemi vurgulandı. Ardından kongrede 2017 tanıtım bütçesi 363 bin TL olan ALTAV'ın, 2018 tahmini bütçesi 628 bin TL olarak açıklandı ve kabul edildi.

BÜTÇE İZAHATI

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, eleştirilerin önüne geçmek için "Resmi bütçemiz 628 bin TL ancak aldığımız desteklerle 1.5 milyon TL'lik gerçek bütçemiz var. Bu rakamla Alanya'nın tanıtımına her yıl 20 milyon TL'yi bulan değer katıyoruz" dedi.

'YERİMİZDE SAYARIZ'

AVRUPALI turistin tercihi olan Side-Manavgat, Kemer, Belek-Kundu gibi rakiplerimizde tanıtım bütçeleri milyon Euro'larla ifade edilirken, Alanya’nın bütçesinin özellikle de dövizde yaşanan artışlar göz önüne alındığında erimiş olduğunu vurgulayan SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı “3 yıl kadar evvel Manavgat’ın tanıtım bütçesinin 1 milyon euro olduğunu biliyorum. Ha keza Belek’in de ondan kalır yanı yoktu. Belediye ve ALTİD destek olmasa kasaya konan bir para söz konusu değil. Bu şekilde, iyi bile dönüyor diyebilirim. Dövizle beraber yaşanan artışlara bakıldığında, tahmini bütçede bir artış olduğunu bile söyleyemeyiz. Aksine erimiş. 300 binden 600 bin euroya çıkmış olsa, kabul ederim. Lakin 300 binden 600 bine çıkması bir şeyi değiştirmiyor. Euro bazlı bakmak lazım bu tabloya. Herşey euro ve dolara endeksli sonuç olarak. Bütçenin katkılarla birlikte 1 milyon 500 bin olması noktasına gelindiğinde de, evet doğrudur. Belediye, ALTİD ve elini taşın altına koyanların destekleriyle bu rakama ulaşılabilir. Lakin bu zaten olması gereken. Dolayısıyla resmi verileri göz önünde bulundurmamız lazım. Çatı lafı edilmişti bir vakitler. ALTSO, oluşturulacak çatı kapsamında 500 bin lira verecekti. Yalnızca ALTSO’dan bile bu rakam gelmiş olsaydı bile, şu an bu resmi rakamın 1 milyonu bulmuş olması lazımdı. Demek ki gelmemiş. Bir yerlerde eksik var yani. Ya da teleferikten parayı alabildik mi? Neticede emeği geçen herkesin iyi niyeti ortada. Mesele şu ki, Alanyalı davasına sahip çıkmıyor” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2018, 01:08