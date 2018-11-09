'Alanya için kimlikle giriş şart'

Ceren ŞAHİN

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in, Twitter'da Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da etiketleyerek yaptığı "AB'nin toplam nüfusu 525 milyon. 300 milyon nüfusu olan 10 ülke vatandaşı ülkemize kimlikle girerken, 225 milyon nüfusu olan 17 ülke vatandaşı hala pasaportla giriyor. Bu Alanya için çok önemli çünkü 17 ülkenin Antalya bölgesinde en çok tercih ettiği yer Alanya" şeklindeki çağrısına şehrin dinamiklerinden destek sürüyor.

'İŞ DÜNYASI İÇİN DE ÖNEMLİ'

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin'den de Dim'in çağrısına tam destek geldi. Şahin, konunun iş dünyası açısından da son derece büyük bir önem arz ettiğini vurgulayarak "Kesinlikle destekliyoruz. Gerek iş dünyasına gerekse de turizme ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Karşılıklılık esası elbette ki çok önemli lakin karşılıklılık olsun ya da olmasın her ihtimalde son derece önemli bir uygulama. Az evvel de belirttiğim gibi iş dünyasına da, turizme de büyük katkılar sunacaktır. Her platformda Alanya için elini taşın altına koyan sayın bakanımızın bu konuda da girişimleri olacaktır" dedi.

'TURİZME BÜYÜK KATKI SAĞLAR'

Hali hazırda kimlikle giriş yapan ülkelerle gerçekleştirilen anlaşmaları yapan ve zemin oluşturan ismin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olduğuna dikkat çeken Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Çok önemli bir nokta. Avrupa'da insanlar pasaportlarını ancak Avrupa ülkesi olmayan ülkelere giderken kullanıyorlar. Bunun için de pasaport çıkartmaları gerekiyor. Hala pasaportu olmayan milyonlarca insan var. Bu insanların da önünü açabilmek için Türkiye böyle bir hamle yapar ise inanıyorum ki bizler de payımızı alırız. Giriş yapan turist sayımız mutlaka artar. Yanı sıra karşılıklı bir uygulama için de özellikle Beyaz Rusya başta olmak üzere Polonya, Ukrayna, Gürcistan gibi ülkeleri kapsayacak şekilde bir düzenlemeye gidilebilir. Genel olarak bakıldığında bu çağrıya destek veriyoruz. Ve bu noktada atılacak adımların ülke turizmine olacağı gibi Alanya’ya da büyük bir katkısı olacağının altını bir kez daha çiziyorum" ifadelerini kullandı.

'KİMLİKLE GİRİŞİN ÖNÜ AÇILMALI'

Alanya Otelciler, Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci de "Güvenlik açısından ülkemiz adına herhangi bir sıkıntı getirmeyecek olan tüm Avrupa Birliği ülkelerinde böylesi bir uygulamaya gidilmesi ülke turizmine, dolayısıyla da Alanya'mıza katkı sağlayacaktır. Pasaport yerine kimlikle girişin önü açılmalı. Kendi aralarında pasaport kullanmayan Avrupa Birliği ülkelerinde pasaportu olmayan çok fazla insan var. Ki uygulama kapsamında kimlikle giriş yapmaları sağlanabilirse giriş yapan turist sayılarında ciddi bir artış yaşanacağı kanaatindeyim. Gereken güvenlik önlemleri alınarak yapılacak düzenlemelere destek veriyoruz. Alanyalı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu konuda bir girişimde bulunmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.