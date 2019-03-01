'Alanya Helal Turizm merkezi'

Ramazan ÖZDEMİR

TÜRKİYE’NİN ilk Helal Turizm Çalıştayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Helal Turizm Uygulama ve Araştırma Merkezi (HETURAM), Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) işbirlikleri ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) destekleri ile Alanya’da gerçekleşti. Çalıştay kapsamında Türkiye’nin helal turizm açısından mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya olduğu fırsat ve riskler analiz edildi. Çalıştaya, helal turizm alanı ile ilgili olarak başta Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olmak üzere, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC), İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK/COMCEC), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), MÜSİAD ve IHATO üst düzey yetkililer dahil oldu.

ÇALIŞTAYDAN 129 MADDE ÇIKTI

Çalıştayda Türkiye’nin helal turizm açısından güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler, akademisyenler, paydaş kamu kurumları, sektör profesyonellerinden oluşan 72 kişilik bir uzman ekip tarafından değerlendirildi. Birinci ve ikinci oturumlar sonunda dört boyut altında toplam 720 madde belirlenirken çalıştayın sonunda bu maddeler 129 ana başlık altında toplandı.

TESİSLERİN YÜZDE 80’İ ALANYA’DA

Uluslararası Helal Turizm Derneği Başkanı ve Wome Deluxe sahibi Yusuf Gerçeker, tesislerin yüzde 80’lik bir kısmının Alanya’da olduğunu ifade ederek çalıştayın Alanya için önemine dikkat çekti. Gerçeker, “Alanya’ya artı değer katacak, sürdürülebilir turizm ve turizm çeşitliliği bakımından son derece önemli görüyoruz. Biliyorsunuz ki Alanya’da bir Rus krizi yaşadık ve neticesinde çoğu otel kapanma noktasına geldi. Helal turizm hem pazar çeşitliliği hem de turizm çeşitliliği sağlayacak. Bu anlamda kentin yoğunluğu da artmış olacak” şeklinde konuştu.

‘BÖLGE ESNAFINA KATKI SAĞLAYACAKTIR’

Helal Turizm konseptinin Alanya’ya ekonomik anlamda katkı sağlayacağını ifade eden Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, “Turizmin çeşitlendirilmesi adına ‘Helal Turizm’ konsepti Alanya’mıza, tesislere, turizme ve bölge esnafına, dolayısıyla Alanya ekonomisine katkı sağlayacaktır. Alanya yabancı turistlerin yanı sıra helal turizmle birlikte gerek yabancı, gerekse de yerli misafirlere hitap edecektir. Bu konseptin çeşitlendirilmesi de başta Alanya olmak üzere ülkemize yarar sağlayacaktır” dedi.

‘ALANYA’DA TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ SAĞLAR’

Turizm çeşitliliğinin her daim pozitif bir etki sağlayacağını belirten Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, “Bu konsept bir alternatif turizm çeşididir. Dolayısıyla talebe karşılık arzın da oluşması son derece doğaldır. Hem Türkiye, hem de özelinde Alanya çok iyi anlamda servis vermektir. Bu tür alternatif turizmin Alanya’da faaliyet göstermesinden son derece mutluyuz. Hem ulusal hem de uluslararası bir durum. Çünkü sadece Türkiye’yi kapsayan bir turizm çeşidi değil. Yurt dışından birçok noktadan, özellikle Ortadoğu ve Avrupa’dan talep gören bu tür çeşitliliklerin Alanya’ya olumlu yansımaları olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘DİMYAT’A PİRİNCE GİDERKEN

EVDEKİ BULGURDAN OLMAYALIM’

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı ise Alanya’nın geçmişten günümüze deneyimlediği turizm dinamiklerine dikkat çekerek yapmış olduğu değerlendirmede “Helal Turizm Tesisleri’nin yüzde 80’inin Alanya’da olması turizme katkı sağlayacaktır. Fakat Alanya’yı Helal Turizmin başkenti yapmanın Alanya’ya farklı etkileri de olabilir. Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olmamak gerekir. Turizmle ilgili çalışmalar yapılırken her kesim düşünülerek hareket edilmesi gerekir. Alanya turizminin dinamikleri belli, turist portföyü belli. Altını tekrar çizersek Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmayalım” dedi.

İŞTE HELAL TURİZM TESİSLERİ

İÇİN ALINAN ÖNEMLİ KARARLAR

- Türkiye’de bir ‘Helal Turizm Yönetmeliği’ ve ‘Helal Turizm Ekosistemi Standartlarının’ hazırlanması

- Kültür ve Turizm Bakanlığında helal turizm ile ilgili bir koordinasyon biriminin oluşturulması

- Türkiye tanıtım stratejisinde helal turizm başlığına da yer verilmesi

- Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü bünyesinde helal turizm ile ilgili bir birimin teşekkül ettirilmesi

- Türkiye’nin helal turizm turist profilinin belirlenmesi için akademik araştırmalara destek verilmesi

- Helal turizm sektöründe kalifiye ve eğitimli insan kaynağı ihtiyacının giderilmesine yönelik çözümler geliştirilmesi

- Türkiye’de helal turizmin farklı turizm türleri ile birleştirilerek yeni turizm uygulamalarının ortaya çıkarılması

- Her yıl Berlin’de gerçekleşen dünyanın en büyük turizm fuarı olan ITB Berlin Fuarı'nda 2019 yılının teması olan helal turizm konusuna katkı sağlanması

- Aynı zamanda 'helal kruvaziyer turizmi', 'helal gastronomi turizmi', 'helal yayla turizmi', 'helal kış turizmi' gibi çeşitlerin geliştirilmesi

- Helal turizm faaliyetlerinin yalnız otelcilik hizmetleri ile kısıtlı kalmaması, seyahat acentaları, yiyecek-içecek işletmeleri, ulaştırma işletmeleri, rekreasyon işletmelerine de yaygınlaştırılarak bir 'helal turizm hizmet zincirinin' yapılandırılması.

