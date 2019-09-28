'Alanya GZP yeni mi aklınıza geldi'
Dim, Twitter'da Bakan Ersoy'u da etiketleyerek "Turizm Bakanı’nın GZP'den (Gazipaşa-Alanya Havalimanı) haberi var mı?
ALANYA GZP'nin hamisi, KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, kamuoyuna yansıyan projeksiyonda GZP'den söz edilmemesine yine en sert tepkiyi veren isim oldu. Dim, Twitter'da Bakan Ersoy'u da etiketleyerek "Turizm Bakanı’nın GZP'den haberi var mı? Sektörün gelecek projeksiyonunda GZP’ye hiç yer vermediğine göre, haberi yok!" dedi. Bakanlığın açıklamasının ardından Dim yine Ersoy'u etiketleyip "Turizm Bakanlığı basın biriminden alelacele bir açıklama yapılmış. GZP de varmış meğer iki katı büyüyecek havalimanı olarak Antalya ile birlikte. İyi de neden önceki açıklamada yok? Yeni mi aklınıza geldi? Esas olan GZP’nin ihale edilerek bir an önce büyütülmesi. Bu haliyle bölgenin ihtiyacına cevap verecek durumda değil. Bundan sonraki sürecin de takipçisiyiz" dedi.
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