Alanya GZP'nin büyümesini bekliyor

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nın (GZP) uçuş ağına Rusya, Almanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Norveç ve Ukrayna'nın ardından Azerbaycan'ı da eklemişti. Turizmci bu sevinci yaşarken, yine Bakan Çavuşoğlu'nun gayretleriyle yeni müjdeler geldi. Başta Rusya ve çevresindeki ülkelerin lider tur operatörü Pegas, Ikar ve Nordwind'le 2018 turizm sezonundan itibaren GZP'ye uçmaya karar verdi. Bir diğer müjde ise Romanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu firması Tarom'un da seneye GZP'ye uçuş başlatacak oluşuydu.

Anex Tour ise, bu yıl Boeing 737 tipi 189 kişilik uçaklarla yaptığı GZP seferlerini, 2018 turizm sezonundan itibaren Azur Air'in Boeing 757-200 tipi uçaklarıyla yapacak. Bu da GZP'de bir ilk. Çünkü daha önce GZP'ye, 737'lerden daha büyük gövdeli olan, 200-239 aralığında yolcu kapasitesine sahip 757-200 inmemişti.

'RUS TURİST SAYISI ARTACAK'

Yeni Alanya'nın dünkü sayısında 'GZP şahlanıyor' başlıklı manşet haberiyle duyurduğu bu yeni gelişmelerin ayrıntılarını anlatan Alanya Belediye Başkanı ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Adem Murat Yücel "GZP gün geçtikçe dünyanın çeşitli destinasyonlarından yeni uçuşlar alıyor. Sürekli ivme kazanan bir durumda. Şehir için bu çok önemli. Anex Tour, Azur Air ile GZP'ye standart Boeing 737 tipi uçaklardan bir üst seviye olan Boeing 757 tipi uçaklarla sefer yapma kararı aldı. Orta ölçekli uçakların hemen hemen yüzde 25 fazlası olan büyük ölçekli uçaklarla gelecekler artık. Bu bizleri çok memnun etti. Bölgeye gelen turist sayısının artacağının bir göstergesi. Bu anlamda da Alanyalı Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür ediyoruz.

'RUSYA AĞIMIZ GENİŞLİYOR'

Biz sürekli ALTAV, ALTİD, ALTSO ve yerel yönetimler olarak üst düzey yöneticilerle görüşüyoruz ve Alanya'nın ne kadar huzurlu ve mutlu bir şehir olduğunu anlatarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu vesile ile hem Anex'in Azur Air ile GZP'ye uçması, hem Coral'ın Royal Flight ile aynı şekilde operasyonlarına devam etmesi, Pegasus'un tarifeli uçuşlarına devam etmesi, Pobeda'nın yaz boyu olduğu gibi kışın da uçuşlarına devam edecek olması sevindirici. Bunlara şimdi Ikar ve Nordwind de eklendi. Ikar 2018 yılında 42 uçuşla GZP'ye inmeye başlayacak ve kardeş şehrimiz Murmansk ile Syktyvkar ve Orenburg'tan uçuşlar gerçekleştirecek. Yine Nordwind Rusya'dan GZP'ye gelecek.

'ROMENLERİ DE ALANYA'DA GÖRECEĞİZ'

Bunlara ilaveten Romanya'nın bayrak taşıyıcı firmalarından Tarom Havayolları'nın da başkent Bükreş'ten 4 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında GZP'ye sefer düzenleyecek olması çok önemli. Mutlu edici bir gelişme. GZP'nin kapasitesinin büyütülmesinin bize olumlu geri dönüşleri olacak. Alanya olarak arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamızda büyük rol oynayacak. Gelecek yılın turizm açısından güzel bir yıl olacağına inanıyorum. Üst yetkililerden, acentalardan, tur operatörlerinden ve şirketlerden aldığımız bilgilere göre turizmin daha canlı olacağı yönünde sinyaller var. Azerbaycan'ın milli havayolu firması AZAL’ın alt markası Buta Airways ile görüşmeler de devam ediyor. Haftada 3-7 arasında yaz sezonu boyunca Bakü’den uçuş yapılma ihtimali çok yüksek.

'PİST UZAMALI VE UÇAK BAKIM TESİSLERİ YAPILMALI'

GZP'nin ihtiyaçları günden güne artıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın bu durumu ele alacağını düşünüyoruz. Pistin, apronların, park yerlerinin büyütülmesi ve ayrıca burada bir lokal uçak bakım onarım servislerinin ivedilikle uçakların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılıp genişletilmesi gerekmekte. İnşallah bu talep ve arzular yerine gelince GZP'nin daha verimli halde çalışacağına inanıyorum. Buna da yetkililerin el atacağına inanıyorum. Her sorunda Alanya için elini değil gövdesini taşın altına koyan Dışişleri Bakanımız Çavuşoğlu'nun bu konuda atacağı adımları da yakından takip ediyoruz" dedi.

'GZP ŞU AN YETERSİZ DURUMDA'

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu ise "Eğer Alanya'da turizmin devam etmesini istiyorsak bunun en büyük etkenlerinden birisi olan GZP'nin genişletilmesi ve büyütülmesi lazım. Şu an yetersiz durumda. Yolcu kapasitesi 1 milyona dayandı. Bu havalimanının mevcut kapasitesi bunu karşılamaz. Onun için en kısa zamanda acil bir şekilde apronun ve terminalin genişletilmesi gerekiyor. Söz konusu bu firmalar GZP'ye ilk kez gelecek olan firmalar. Alanya'nın geleceği açısından bunlar çok önemli. Daha önce bir Romen veya Azerbaycan uçağı gelmiyordu. Bunlar bizim için reklam. Müşteri ilk geldiği zaman GZP'nin yetersiz olduğunu görürse bu sefer Antalya'ya yönelir. İleride iş işten geçti dememek için yetkililerden ricamız bu konuyu ele almaları. Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na burada yine büyük görev düşüyor" diye konuştu.

'GZP'NİN BÜYÜTÜLMESİ BÜYÜK AVANTAJ OLUR'

SKAL Alanya Dönem Başkanı Mehmet Nedanlı da yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Bugün Boeing 757 tipi yani daha önce inen 737 tipi uçaklardan daha büyük uçakların GZP'ye inmeye başlayacağını öğrendik. GZP biraz daha büyürse bu bize avantaj sağlar. Küçük olması çok büyük bir dezavantaj değil ama büyük olması büyük avantajdır. GZP her geçen gün bünyesine yeni uçuş ağları ekliyor. Bu talebin olduğunun göstergesi. Talep oldukça daha çok ülkeden daha çok uçak inecek. Uçak yetişmeyecek, daha büyükleri inecek. Adım adım ilerleyecek bir süreç bu. Pistin ve terminalin büyümesi bizler için her zaman avantaj olur."