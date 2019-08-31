Alanya GZP büyüyecek mi

Ceren Şahin

DAHAOĞLU, Alanya turizminin can damarı olan Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda (GZP) yıllardır beklenen büyütme çalışmalarının planlanmasına başlandığı yönünde duyum aldıklarını söyledi. Dahaoğlu, bazı tur operatörlerinin GZP'de büyütmeye apron ve taksi yoluyla başlanacağını söylediklerini vurguladı.

'HEDEF DAHA ÇOK UÇUŞ'

Apron büyütme çalışmalarının ardından GZP'ye daha çok ve daha büyük gövdeli uçakların da sefer düzenleyebileceğini söyleyen Dahaoğlu "Duyumlarımıza göre ilk hedef, 345 yolcu kapasitesine sahip Boeing 767 tipi uçaklar. Çünkü bu uçaklar Alanya'nın önemli pazarları Rusya ve Ukrayna'dan charter uçuşlarında çok kullanılıyor" dedi.