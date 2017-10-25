Alanya görselleri Helsinki caddelerinde

FİNLANDİYA'NIN ünlü markası Stockmann'ın da bulunduğu Helsinki merkezindeki prestijli cadde Keskuskatu’da Alanya ve Türkiye görselleri sergileniyor. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) ikili ilişkilerinin yüksek olduğu, fuar ve tanıtımlarda eksiksiz yer aldığı Finlandiya’da Helsinki Kültür ve Turizm Müşaviri Arzu Emel Yıldız’ın katkılarıyla sergilenen Türkiye görselleri 4 Kasım’a kadar caddeyi süsleyecek. Stockmann mağazasının giriş kapısının önünde sergilenen Alanya, Antalya, Kapadokya, Pamukkale, Van, Nemrut, Muğla ve diğer yörelerin en güzel resimlerinin yer aldığı görsellerin tur operatörlerinin gelecek yıl kapasitelerini planladığı ve Fin turistlerin erken rezervasyonla tatil alım hazırlıklarının başladığı bir döneme denk getirilmesi gittikçe soğuyan Finlandiya'da Alanya ve Türkiye satışlarına büyük katkı sağlayacak.

Yapılan çalışmayla ilgili ALTAV yönetiminden yapılan açıklamada, “Gayretli çalışması ve şu ana kadar Türkiye'nin Finlandiya'da en iyi şekilde temsil edilmesine büyük katkıda bulunan Helsinki Kültür ve Turizm Müşavirimiz Sayın Arzu Emel Yıldız'a teşekkür ediyoruz” denildi.