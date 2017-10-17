'Alanya golfde 1 numara olur!

Yasin ARAZ

FİNLANDİYA pazarında uzun yıllardır hizmet veren Exotic Tur, hafta sonunda Finlandiya'nın golf organizasyonlarıyla ünlü Ongolf Seyahat Acentesi'nin sahibi Tuomas Kiiskinen'i ağırladı. Finlandiya'da golf üzerine outgoing yapan acentenin sahibi ile Alanya'da kurulması planlanan golf sahaları üzerine sohbet eden ve Alanya'nın golfte alabileceği mesafe konusunda tavsiyelerini dinleyen Exotic Tur sahibi Cengiz Topçu, görüşlerini Yeni Alanya Gazetesi ile paylaştı: "Uzun yıllardır golf operasyonunu beraber yaptığımız Finlandiya'nın golf üzerine outgoing yapan acentesi olan Ongolf’un Belek'te konaklayacak olan golf grubu Helsinki-Antalya uçağının dolu olması sebebiyle Finnair ile Gazipaşa'ya indi. Acentenin sahibi Tuomas Kiiskinen de grupla birlikte geldi. Bu vesile ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) ve Alanya'nın gelecekteki golf sahaları planları ile ilgili yerinde bilgi verdim.

'EN AZ 3 TESİS ŞART'

Kendisi de bana 'GZP küçük olmasına rağmen çok pratik ve kısa sürede uçaktan inerek Alanya'ya ulaşma şansı var. Ayrıca Helsinki'ye sadece 3 buçuk, 4 saat mesafede, bu uzun bir zaman değil. Buradan planlanan golf tesislerine ulaşmak oldukça kolay. Ayrıca Alanya Finlandiya'da tanınmış bir destinasyon. Golf sahalarının açılması bu bölgeye artı değer getirecektir. Golf oynayanlar yeni destinasyonlara karşı oldukça hevesli ve meraklılar. Burayı da çok kolay pazarlayabiliriz. Burada golf sahalarının bakımının çok kolay olmadığını ve sahaların yapılacağı yerlerin su sorununun olmaması gerektiğini hatırlatmak isterim. Ayrıca grupların turnuva amacıyla buraya gelmesi için en az iki golf sahasının olması gerekiyor. Üç olursa ideal olur' diyerek görüşlerini bildirdi.

'TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ BAŞLADI'

Golf pazarında 2016 ve 2017’de yaşanan sorunlardan sonra 2018 itibariyle gruplarda bir yükseliş trendi var. Bunun en önemli sebeplerinden biride Antalya bölgesinde buldukları konforu ve kondisyonları diğer alternatif ülkelerde bulamadılar. Durumun bu şekilde stabil gitmesi golf turizminin de eski günlerine geri döneceğini gösteriyor. Son zamanlarda Alanya'da tekrar gündeme gelen golf sahaları konusunun sonuca ulaşması Alanya'nın turizm çeşitliliğine yardımcı olacağı gibi destinasyonun daha farklı alanlarda da anılmasına katkı sunacaktır."

