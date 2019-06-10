Alanya festival için gün sayıyor

15-17 HAZİRAN tarihleri arasında düzenlenecek “Osmanlı” temalı 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı olarak kutlanacak. 3 gün sürecek 19. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nde 15 Haziran akşamı Burak Yeter performansının ardından Türk Sanat Müziği’nin Divası Bülent Ersoy, 16 Haziran akşamı Pascal Nouma performansının ardından Yalın ve 17 Haziran akşamı ünlü DJ Haluk Sarıtaş performansının ardından Süper Star Ajda Pekkan ücretsiz konserleriyle vatandaşla buluşacak. Ayrıca her gün açılacak stantlar ve sergilerle Osmanlı döneminin sanat ve kültürel yapısı ziyaretçilere aktarılacak. Unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerle kültürlerin geleceğe aktarılmaya çalışıldığı festivalde, Alanya’nın mutfak kültürü de katılımcılara yansıtılmaya çalışılacak. Ebru, çini, cam üfleme, takı gibi Türk kültürünü yansıtan sanatların işleneceği festivalde ayrıca Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ile birlikte “Osmanlı” temalı bir de defile düzenlenecek. Alanya Belediyesi atölyelerinde hazırlanan koza ürünleri de açılan stantlarda sergilenecek. Öte yandan Polonya ve Letonya temsilcileri de festivalde stant açarak kendi ülkelerine özgü tanıtım materyallerini sergileme imkânı bulacak. Temsili Yörük Göçü ile başlayacak programlara Rusya, Polonya, Letonya, Litvanya ve Almanya olmak üzere 5 ülke, 7 kardeş şehirden 73 kişilik delegasyonlar da katılacak. Programa ayrıca Polonya ve Letonya Büyükelçisi Rusya'nın da Başkonsolosu da iştirak edecek. Festival; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Granada Luxury Hotel, Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü (AFSAK), Antalya Olgunlaşma Enstitüsü ve Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi katkılarıyla, Radyo D, Dream Türk, Dream TV, Slow Türk’ün medya sponsorluğunda gerçekleşecek.

