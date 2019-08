Alanya esnafının umudu boşa çıktı: 'Oynatmaya az kaldı'

Ceren ŞAHİN

2019 TURİZM sezonu esnafa yaramadı, esnafın beklentisini karşılamadı. Turist sayılarında rekor üzerine rekor kırılan 2019 yılında oteller dolu, dükkanlar ise boş kaldı. Herşey Dahil (HD) sistemiyle Alanya'ya gelen turistin otelden çıkmadığını, çıksa dahi para harcamadığını ifade eden esnaf odası temsilcileri "Esnaf kan ağlıyor" derken, geçtiğimiz yıla oranla krediye başvuran esnaf sayısında yüzde 20'lik bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Alanya'da esnafın an itibariyle kredi borcunun 75 milyonu bulduğu öğrenildi. Öte yandan esnafın durumunu değerlendiren turizmciler ise HD sistemine işaret ederek "Şehir merkezinde HD kaldırılmalı, esnaf haritası çıkarılarak bir sistem oturtulmalı" dedi.

'ESNAF FAHİŞ KİRALARLA CEBELLEŞİYOR'

Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, sezondan umduğunu bulamadığı için halihazırda zor durumda olan esnafın, bir de ödediği döviz bazlı fahiş kira bedelleriyle cebelleştiğini ifade etti. Demir, "Esnaf 2019'dan umduğunu bulamadı. Beklentiler yüksekti fakat beklendiği gibi olmadı. Turist otelden çıkmayınca, çıksa bile para harcamayınca esnaf ne yapsın. Dükkan kiraları da esnafa ciddi oranda yük oluyor. Yaptığımız ziyaretlerde geçtiğimiz yıldan kalan kira borcu olduğunu ifade eden esnaflarımız oluyor. TL üzerinden kiralara bir türlü geçemedik. Döviz bazlı kiralar hala devam ediyor. Esnaflarımızın fahiş kira bedelleriyle cebelleşiyor. Dükkan taşımak da kolay değil. Dolayısıyla mecburen oturuyorlar" dedi.

'ESNAFIN KREDİ TALEBİ YÜZDE 20 ARTTI'

Alanya Keykubat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Velittin Yenialp konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada esnafın kan ağladığına dikkat çekerek "Turist var ama otelinden çıkmıyor. Çıkan da harcamıyor" dedi. Alanya esnafı üzerinde şu an 75 milyon kredi borcu olduğunu belirten Yenialp "Esnaf sezondan umduğunu bulamadı. Son durum vahim. Sezonda turist sayıları iyi, otellerimiz dolu fakat doluluklar esnafa yaramıyor. Gelen turist otelden çıkmıyor. Çıkan da harcamıyor. Kredi talebinde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 20'ye yakın bir artış var. Normal şartlarda yüksek sezon olarak tabir ettiğimiz temmuz ve ağustos aylarında esnafın krediye ihtiyaç duymaması lazım ama bu dönemde bile başvuru alıyoruz. Şu an piyasada esnaflarımız üzerinde 75 milyon kredimiz var. Yani esnaf kan ağlıyor desek yeri" ifadelerini kullandı.

'HD SİSTEMİ ŞEHİR MERKEZİNDE KALKMALI'

Incoming temsilcisi, Caligo Otel sahibi Suat Çavuşoğlu, şehir merkezinde HD kaldırılmadığı sürece esnafın kazanamayacağına dikkat çekerek "Ben turist getiriyorum. Getirdiğimiz her turist az veya çok kente para bırakıyor. Turist buraya geliyor, peki, biz ne sunabiliyoruz? Sadece Kleopatra ve Keykubat plajlarımız var artık elimizde. Yalnızca plajla olmaz ki. Dimçayı vardı, perişan ettiler mesela. Bizim sunabileceğimiz bir kültürümüz de olmalı. Kente sistem ve disiplin getirilmesi şart. Alanya'nın en önemli sorunlarından biri betonlaşma. Alanya inanılmaz derecede betonlaştı, yeşilliğe hasret kaldık. Öte yandan çok yoğun bir şekilde göç aldık. Her gelen turizmden bir pay almaya çalıştı. Bu nasıl bir sonuç doğurdu? Çıkalım caddeye bakalım, yan yana sıralanmış bir sürü restoran görürsünüz. Yanlış. Alanya'nın en büyük eksiği bir esnaf haritasının olmaması. Hangi caddelerde neye ihtiyacımız var? Belirlenmesi gerekiyor. Buna göre bir planlama yapılırsa esnaf o zaman kazanır. Yanı sıra yapılması gereken en önemli şeylerden biri de şehir merkezinde HD sisteminin kaldırılması. Başka türlü esnafın sorunlarının çözülmesi mümkün görünmüyor" şeklinde konuştu.