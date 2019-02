Alanya dostu Baraner'den turizm kehanetleri

HÜSEYİN Baraner, www.turizmaktuel.com’da yer alan “Antalya turizminde gelecek 20 yılda neler olacak?” başlıklı köşesinde Antalya’nın gelecek 20 yıllık süreçte, dünyanın en önemli buluşma, tatil, yaşam noktalarından biri olacağına değindi. Baraner, köşesinde şu ifadelere yer verdi:

"Türk turizmi, ülkemizin lider sektör koltuğuna oturmak için ilk önemli adımlarını attı. Artık durmak istesek bile, Türkiye’deki ekonomik dinamiklerin, yeni yatırımlar ile sektörümüzü hep yeni bir koşuya çıkaracağını kuvvetlice hissediyoruz. Uzun yıllardır ‘Bacasız Sanayi’ diye çok romantik bir yaklaşım gösterdiğimiz turizm, şu an ülkemizin bacası tüten tek sektörü. Sadece 2 yıl önce otelini satmak için kapı kapı dolaşan tekstilci, sanayici, inşaatçılar şu an yeni otel yatırımı için fırsat kolluyorlar. Fason üretim ve beton giydiriminin sürdürebilir olmadığını bu son 50 yıllık süreç bize öğretti. Sözün kısası, uluslararası marka yaratamıyoruz, net kâr özürlüyüz. Darmadağınık ve koordinasyonsuz durumdayız. Ve şimdi, verimli ve sürdürülebilir olmayan her çeşit üretimin ve ticari faaliyetin nasıl ilk hatada veya krizde yatırımcının elindeki her şeyi aldığına tanıklık ediyoruz. Son krizde turizmin muhteşem geri dönüşüne bağlı olarak, yıllardır sektörümüzün tam anlatamadığımız kaldıraç gücünü herkes gördü, benimsedi ve sımsıkı sarıldı, sahiplendi.

BU ÇOK SEVİNDİRİCİ VE ATEŞLEYİCİ BİR GELİŞME

Nihayet turizme bakış ciddileşti. Artık turizm önemli bir iş, bir sürdürebilir yatırım sahası, bir sektör olarak yaklaşım görüyor. Turizm sektörü itibarını hem finans ve yatırım dünyasında, hem de yerel yönetimlerde arttırdı. Türkiye büyük bir ülke, 100 milyon nüfusa gidiyoruz. Geçinmek için büyük düşünmemiz, kendimizi zorlamamız şart. Doğru adalelerimizi çalıştırırken, yanlış refleksleri bırakmalıyız.

Stratejik konumumuzun doğal değerini geliştirirken, sektörel yeteneklerimizi kurumsallaştırıp, bütünsel bir hizmet gücü yani ana marka olarak ‘Turkish Hospitality Force’u kurumsal olarak inşa etmemiz, yaratmamız lazım. 2 yıl önce de buna benzer şeyler yazmış, epey alay konusu olmuştum. Çok kısa zamanda çok şey değişti. Siz onun bunun sözüne bakmayın. Türk turizmi için parametreler çok uygun. Zamanlama da çok uygun, hatta ideal. Dünya artık yollarda, herkes güzel bir durak, huzurlu bir gölge yer arıyor. Biz de şimdi bu ışık doğrultusunda, akıllı ve kalıcı projeler ile yenilikçi bir koşuya hazır olmalıyız. Zaten kurban olduğum yaradan, Anadolu’ya konum olarak birleştiren, buluşturan, kavuşturan bir coğrafya çizmiş. Hazreti Mevlana da ‘Kim olursan ol gel’ demiş ve tüm insanlığı Anadolu topraklarına davet etmiş. Ayrıca Göbeklitepe’den sonra biliyoruz ki, insanlık tarihinin en kadim yaşam adresleri bizim topraklarımızda bulunuyor. Bu yazıma Antalya önerilerim ve tahminlerim ile başlıyorum. İleride fırsat buldukça Anadolumuzun diğer yöreleri ile ilgili projelerimizi ve önerilerimizi bu köşede sizlere aktaracağım. Değerli dostum Adil Gürkan ile yeni seçilen belediye başkanlarına da ayrıca ileteceğim.

ANTALYA DÜNYANIN EN ÖNEMLİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Antalya’nın gelecek 20 yıllık süreçte, dünyanın en önemli buluşma, tatil, yaşam noktalarından biri olacağına olan inancımı burada kuvvetlice vurgulayayım.

- Antalya’ya beş kıtadaki uluslararası tur operatörlerinin ilgisi gelecek yıllarda iyice artacak. Antalya kökenli ve adresli yeni tarz ve konsept pazarlama ve satış şirket ve hatta birlikleri, henüz bugün tanımadığımız yeni yapıları ve ticari oluşumları beraberinde getirecek.

- Antalya gelecek 20 yılda, turizmin yanında dünyanın en önemli yaşam merkezlerinden biri haline gelecek. Tatil kadar, yaşamak için de gelenler olacak. Yabancılar için Antalya’da devasa 200 – 2000 haneli yaşam köyleri kurulacak.

- Antalya-Afyon arasında yürüme ve bisiklet yolu inşa edilecek ve dünyanın en uzun yaşam ve sağlık rotası olarak ‘Health Route 66’ veya Antalya Vital 66 olarak yaşam, sağlık ve zindelik arayan milyonlarca insana hizmet verecek. ‘Health Route 66’i müşteriler etap olarak hem yürüyebilecek, hem bisikletle gezebilecek, hem istedikleri yerde araba ile de yoluna devam ederek bitirebilecek. Müşteriler aynı zamanda Antalya’da tatil yaparken, yürüyerek ve gezerek Afyon’a ulaşıp, orada da zindelik için termal tatile devam edecekler.

- Antalya SPA, wellness, fitness ve spor imkanlarını daha da genişleterek, aynı zamanda bir “Soft butik klinik” merkezine de dönüşecek. Marka oteller SPA’larını genişleterek tesislerine ‘Butik klinik’leri de ekleyecek. Antalya dünyanın en büyük etkinliklerini hem kendi üretecek, hem de onlara ev sahipliği yapacak. Yılın 365 gününde her türlü müşteri talebi için dünya çapında etkinlikler yapılacak. Isparta yolunda ‘Rosehammam’ adı altında tesisler, günü birlik gül esansı içerikli yeni tarz zindelik ve arınma turları pazarlanacak.

- Antalya bir-iki hafta tatil paketlerinin yanında tur operatörleri tarafından ‘Antalya Abonman’ olarak yaşam-tatil paketi olarak da satılacak. Yıl içerisinde 2-3 ay konaklamalı ve içinde kültür gezileri, wellness, trekking ve spor gibi hizmetlerin de bulunduğu paketler yoğun bir şekilde satılacak.

- Antalya aile turizminde dünyanın en büyük merkezi olacak. XXL family, grand parents day, ‘Büyük Aile Büyük Mutluluk’ gibi benzeri sayısız proje ile dünyada dağınık ülkelerde yaşayan ailelerin de buluşmaları sağlayan en davet edici nokta olacak. Çocuk olimpiyatları gibi etkinlikler ile yeni heyecan verici mutluluk aşılayıcı projeler, aileleri bir mıknatıs gibi Antalya’ya çekecek.

KALEİÇİ ANADOLU KÜLTÜRLERİ

MERKEZİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

- Türk Rivieresı, Avrupa piyasalarında özellikle yeni müşteri talepleri doğrultusunda otel benzeri yaşlı bakım rezidans işletmeciliğinde önemli bir yer edinecek.

- Antalya Kaleiçi bir ‘Anadolu Kültürleri Merkezi’ne dönüştürülecek. Anadolu´nun en önemli turistik belde ve kentleri, Antalya Kaleiçi´nde bir açık hava müzesinde olduğu gibi kültür ve turistik ürünleri sunarak, Antalya'da büyük bir tanıtım ve pazarlama platformu oluşturulacak. AntalyAntika festivali ile dünya çapında müzayedeler gerçekleşecek.

- Gazipaşa yolu Akdeniz bitkileri ve çiçekleri ile süslenerek bir sanat galerisi haline dönüştürülecek. Benzin istasyonlarının ön cepheleri de çiçeklerle kaplanacak. Doğa etkinliklerine olan talep Glamping yatırımlarını hızlandıracak.

- Kaş'tan Adana'ya kadar Toroslar´da kesintisiz yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edilecek ve tıpkı İspanya´da olduğu gibi her 10 kilometrede bir on-yirmi odalı, otantik restoranlı ve hizmet anlayışı olan, hacienda benzeri ‘Toroshane’, ‘KöyEV’ gibi isimler ile yeni yatırımlar, özelikle turizme gönül vermiş sanatçıların ve özel kişilerin yanında aşcı ve gastronomlara yeni yatırım imkanları sunacak.

TOROS YAMAÇLARINDA

GOURMET HATTI OLUŞACAK

Gelecek hükümetler ve belediyeler bu konuda özellikle gurme uzmanlarına birkaç dönümlük, küçük tahsisler verecek. Küçük gastronomi ağırlıklı küçük İşletmeler tüm Anadolu’yu bir elmastan gerdan gibi süsleyecek.

- Boğaçay projesi gibi şehir içi lifestyle yaşam projeleri, tüm Akdeniz’i milyonlarca yabancı ve yerli sakinlerin bir arada yaşadığı, buluştuğu yeni sosyal ve ticari merkezler oluşturacak.

- Çok yönlü etkinlikler Antalya’yı dünyayı hep gündemde tutacak. Perge klasik müzik konserlerinden tutunda, Uluslararası Aspendos Kardeş Şehirler Buluşması’ndan, dünyanın en meşhur ve en önemli tarihi noktalarından biri olan Termessos´ta her yıl bir fikri ömür boyu en iyi şekilde savunup koruyan bir kişiye ‘Uluslarası Yenilmezlik Ödülü’ ne kadar yüzlerce yeni konuda, bakışta, anlayışta sosyal hareketlilik artacak.

- Antalya kendini yeşil-botanik kent olarak pazarlayacak ve Antalya ile Gazipaşa üzerinden giriş yapan her turiste onun adına düzenlenen bir ‘Fidan Belgesi’ verilecek. Alanya’da muz, Kemer’de nar müzesi açılacak, ‘Altın Muz ödülleri’ ile doğaya kaybettiğini geri kazandıran projeler teşvik edilirken, ‘Nartanesi ödülleri’ ile de sosyal yaşam ve ‘turizmde barış’ için el ele veren farklı projelere yıl bazında bir bütün olarak ayrıca teşvik ve katkı verilecek. Projeler çeşitlenecek, her dalda iddiamız artacak: Glütensiz, lektinsiz yöresel gıdalar çok daha aktif olarak pazarlanacak. Antalya Vital Gourmet veya benzeri isimler ile yeni sağlıklı beslenme paketleri oluşarak markalaşacak.

- Kruvaziyer turizminde Türkler hem gemi sahibi, hem de işletmecisi olarak isim yapmaya başlayacak. Çok ortaklı Türk bayraklı ilk lüks kruvaziyer gemileri Antalya Kruzvaziyer Limanı´ndan ‘Back to back’ olarak uluslararası müşterilere hizmet verecek.

MARKA OTELLER GEMİ İŞLETMECİLİĞİNE BAŞLAYACAK

- Antalya’nın üç havalimanına dünyadaki 300-400 ayrı havalimanından haftalık veya günlük olmak üzere direkt uçuşlar olacak. Bazı havalimanları Antalya´ya ‘uçuş flat rate’ olarak bağlanacak. Yani, insanlar yıllık belirli sabit bir fiyat ödeyerek anlaşmalı olarak yılda en an 10 kere Antalya´ya uçma hakkına sahip olacak.

- Antalya dünyanın en büyük açık hava entegre spor ve kamp merkezine dönüşecek: 70 disiplinde dünya markası takımların kendi adlarını verdiği işletmeler devreye girecek.

- Antalya´da emlak fiyatları çok artacak. Yeni yaşam konseptleri, lifestyle, inhouse health ve wellness sistemleri ile Antalya emlakçılığı yeni boyutlar kazanacak. Çok sayıda otel markaları ‘Yaşam köyleri’ projeleri yatırımlarına başlayacak. Marka oteller mevcut otellerine bağlı olarak aynı konsepte ‘yaşam köyleri’ kurup, Antalya’da uzun vadeli yaşamak isteyen uluslararası müşterilere, yeni konut ve otel hizmetini bir arada verecek.

- Yerel kalkınma inancı artacak, yerel projeleri çok önemli dinamizm kazanacak . Almanya örneğinde olduğu gibi Sparkasse sistemine benzer Antalya kalkınma bankası kurulacak.

- Antalya Kent Marka Strateji ve Geliştirme Enstitüsü kurulacak. Yıl bazında müşteri reyting, yorum, şikayet takibi yapılarak Antalya markası korunacak. Antalya markasına zarar verenler ayıklanacak.

- Antalya yazılım, callcenter ve animasyon şirketlerinin en önemli ana merkezlerini oluşturacak. Eskinin sezonluk pamuk işçileri gibi 50 dilde call center elemanları, Antalya’ya akın edecek.