Alanya'dan Kaş'a kadar lüks hizmet: Geceliği 110 bin TL

TURİZMDE Herşey Dahil (HD) sistem uygulamasıyla dünyada bir numara olan Antalya, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar 640 kilometrelik sahilleri ve mavi bayraklı 202 plajıyla dünyada ilk sırada yer alıyor. Kent, 5 yıldızlı otellerde kral daireleri, birbirinden lüks süitler ve özel villalarıyla da nitelikli turizm alanında dikkat çekiyor. Bu yıl rekorların kırıldığı Antalya turizminde lüks segment olarak adlandırılan villalar, kral daireleri ve süper lüks süitlere ilgi ciddi oranda arttı. Bu villa ve kral dairelerinin gecelik fiyatları 5 bin ila 20 bin dolar arasında değişiyor. Bazı otellerde villanın bir günlük fiyatı 105-110 bin TL'yi buluyor.

ALANYA'DAN KAŞ'A KADAR LÜKS HİZMET

Kundu bölgesinde yaklaşık 50 villa ile lüks hizmet veren IC Residence Hotel'in genel müdürü Nihat Tümkaya, Alanya'dan Kaş'a kadar Antalya'da üst segmentte hizmet verilebilecek tesisler olduğunu belirterek, “Örneğin Kaş'ta son derece iyi villalarda yat misafirlerinin ağırlandığını gördüm ve çok mutlu oldum. Alanya'da lüks butik oteller var. Büyükelçi düzeyinde misafirlerin ağırlandığına tanık oldum. Belek, Lara, Kundu bölgesinde de lüks segment misafirlerimiz ağırlanıyor" dedi.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

IC Residence olarak 50 adet farklı villada hizmet sunduklarını dile getiren Tümkaya, "Örneğin Süperior 3 yatak odası, özel hamam ve sauna, SPA, kendi havuz ve bahçesiyle çok özel bir villa. 24 saat her türlü hizmet veriliyor. Sahilde de bu villalar için özel pavilyonlar oluşturuldu. Geçen seneye oranla fiyatlar iki katına çıktı diyebiliriz. Nisan-mayısta İskandinav ülkeleri, İngilizler, Almanlar tatile geliyor. Yüksek sezonda ise Kazakistan, Ukrayna, Rusya gibi BDT ülkeleri ve Türkiye'den talep görüyoruz" diye konuştu.

DÜNYA LİDERLERİ KALDI

Kentteki villa ve kral dairelerinde birbirinden ünlü birçok ismin ağırlandığını aktaran Tümkaya, "Obama, Putin, Merkel gibi dünya liderlerinin yanı sıra, Rus milyarder Roman Abramoviç, Hollywood yıldızları Monica Belluci, Sharon Stone, Mariah Carey, Richard Gere ve Tom Jones, Paris Hilton, birçok ülkeden siyaset, iş ve sanat dünyasından ünlü isim konakladı. Birçok ülkeden üst düzey siyasetçi, bürokrat, sanatçı ve iş dünyasından kişi de isminin açıklanmasını istemedi" dedi.

HELİKOPTERLE TRANSFER

VIP villalarda müşteriye 24 saat hizmet veren özel kahya tahsis ediliyor. Ayrıca özel oda servisi, sauna, Türk hamamı, SPA, sinema salonu, özel açık havuz, özel yatak odaları bulunuyor. Bu tip villaların banyo duvarlarının bir kısmı ve armatürleri de altın kaplama ve camları kurşun geçirmez. Tesisin her yerinde ayrıcalık tanınan villa müşterisi, plajda da kendisine ayrılan özel iskeleden denize giriyor. Arap şeyhleri, Hollywood yıldızları, ünlü sporcular, iş insanları ve devlet başkanlarına hizmet veren bu villa ve kral dairelerinin müşterileri havalimanından lüks otomobiller veya helikopterle otele transfer ediliyor.