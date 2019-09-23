banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Alanya'dan Bakan Ersoy'a çağrı: 'Acil eylem planı' hazırlanmalı!

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a Alanyalı turizmcilerden 'Acil eylem planı' çağrısı geldi

TURİZM 23.09.2019, 10:40
Alanya'dan Bakan Ersoy'a çağrı: 'Acil eylem planı' hazırlanmalı!
banner404

TÜRKİYE turizmi Thomas Cook'un iflasıyla sarsıldı. İflasın ardından Thomas Cook ile çalışan turizm işletmecileri İngiltere pazarında yaşanan sürecin farklı pazarlara etkisine ilişkin ciddi bir belirsizlik içerisindeler. Konuya ilişkin Yeni Alanya'ya konuşan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu bakanlığa çağrı yaptı. 

BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALDIRILMALI

Acil bir eylem planı yapılması yönünde çağrı yapan Dahaoğlu "Korkulan oldu. Gerçekten üzgünüz. Turizmin 2 devinden biriydi. Umarız yeri kısa sürede doldurulabilir. Bakanlık gereken görüşmeleri yaparak var olan belirsizliği ortadan kaldırmalıdır. Şu an su ciddi anlamda bulanık. Pazarlara ilişkin kafa karışıklıkları mevcut. Bakanlığın doğru bilgileri alarak konuyu detaylı bir şekilde izah etmesi şart. Ardından ise acil bir eylem planı oluşturulup bundan dolayı zarar gören işletmelerin zararlarına göre bir destek sunması lazım" dedi.

#Alanya #Acil Eylem Planı #turizm bakanı #MEHMET NURİ ERSOY #Thomas Cook
Yorumlar (0)
27°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:20
Güneş 06:39
Öğle 12:55
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545