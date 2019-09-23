Alanya'dan Bakan Ersoy'a çağrı: 'Acil eylem planı' hazırlanmalı!

TÜRKİYE turizmi Thomas Cook'un iflasıyla sarsıldı. İflasın ardından Thomas Cook ile çalışan turizm işletmecileri İngiltere pazarında yaşanan sürecin farklı pazarlara etkisine ilişkin ciddi bir belirsizlik içerisindeler. Konuya ilişkin Yeni Alanya'ya konuşan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu bakanlığa çağrı yaptı.

BELİRSİZLİKLER ORTADAN KALDIRILMALI

Acil bir eylem planı yapılması yönünde çağrı yapan Dahaoğlu "Korkulan oldu. Gerçekten üzgünüz. Turizmin 2 devinden biriydi. Umarız yeri kısa sürede doldurulabilir. Bakanlık gereken görüşmeleri yaparak var olan belirsizliği ortadan kaldırmalıdır. Şu an su ciddi anlamda bulanık. Pazarlara ilişkin kafa karışıklıkları mevcut. Bakanlığın doğru bilgileri alarak konuyu detaylı bir şekilde izah etmesi şart. Ardından ise acil bir eylem planı oluşturulup bundan dolayı zarar gören işletmelerin zararlarına göre bir destek sunması lazım" dedi.