Alanya'daki sahte altın olayı turizme darbe indirdi

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA’DA bir kuyumcuda 20 kilo sahte altın ele geçirildi. Altında sahtecilik Danimarkalı bir çiftin mağduriyeti ile ortaya çıktı. Alanya’nın lokomotif sektörlerinden biri olan kuyumculukta yaşanan bu olay büyük tepki çekti. Turizmde sektör temsilcileri ve oda başkanları durumu turizme darbe olarak değerlendirdi. Alanya Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşoğlu, konuya ilişkin Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada, “Bu kişi esnaf değil, tescilli dolandırıcı” derken, Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir ise, “Savunulacak bir tarafı yok, en ağır ceza verilmeli. Ha adam öldürmüş, ha turizmi öldürmüş aynı şey” ifadelerini kullandı.

‘DAHA ÖNCE UYARDIM’

Alanya Kuyumcular Odası Başkanı Hasan Çavuşoğlu, sahte altın satmaya çalışan esnafa yönelik tepkisini belirtirken, “Söz konusu kişi zaten dolandırıcılık konusunda tescilli, kendisini ben de daha önce uyardım, yaptığı tek şey üçkağıtçılık, sahtecilik. Bu ilk olayı değil, birkaç yıldır sürdürdüğü bir durum, savcılıkta da daha öncesinde dosyası var. Öncesinde yine bir turiste, 18 ayar üç adet altın zincir yapacağını söyleyip, ardından sahte altın vererek dolandırdığı biliniyor. Bu kişinin işi kuyumculuk değil, sahtecilik, dolandırıcılık, özellikle de turistlere sahte altın satma konusunda tescilli biri. Alanya genelinde kuyumcularımızda bir sorun yok, bu adam özelinde münferit bir olay. Biz zaten sürekli uyarılarımızı da yapıyoruz, güvenilir olmayan toptancılardan alım yapmayın diyoruz, emin olmadığınız kuyumculardan altın almayın diyoruz. Sayın Başsavcımız da bu kişinin daha önce de vukuatları olduğunu biliyor. Zamanında biz kendisinden şikayetçi olduk, dükkanı kapatıldı ama sonrasında başka bir isimle bu işe devam ettiğini öğrendik. Kuyumculuk bu adamın tamamen paravanı dolandırıcılık için. Bu işlerden tamamen men edilmesi lazım. Turizmimizi de bu durum tabii ki kötü etkiliyor, daha önceki dolandırıcılık olayında da basın yoluyla ifşa oldu bu kişi” dedi.

‘BU TÜR İNSANLAR HEPİMİZİN AYAĞINA SIKIYOR’

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı, bir kişinin yaptığı bir sahteciliğin tüm Alanya’yı etkileyebileceğini söylerken, ahlaklı ve ilkeli çalışmayı savundu. Nedanlı, “Dünyanın neresinde doğru olmayan bir iş bir sektöre olumlu etki yapar ki? Tabii ki turizmi olumsuz etkileyecektir. Her alanda olduğu gibi bu alanda da kontrol ve denetim şart. Sahtekarlık söz dinlemez, önü alınmazsa devam edecektir. Böyle bir dolandırıcılık değil turiste, hiç kimseye yapılmaması lazım. Kimse haksız yere bir diğerinin parasına göz dikmemeli, mesleğini kötüye kullanmamalı, güveni suistimal etmemeli. Bireyler toplumu, toplumlar ülkeyi, ülkeler de dünyayı yaratır. Bu kadar basit bir denklem var. Biz neysek, toplum da odur, kötü iyiye her zaman zarar verir. Bir kuyumcunun işlediği bu suç tüm kuyumcuları zan altında bırakır. Böyle olaylar turizmi etkiler, insan ilişkilerini etkiler, her şeyi etkiler. Artık çocuklarımızı bile sokaklara rahatça salamıyoruz güvenin sarsılmasından dolayı. Ahlaklı, ilkeli ve dürüst esnaf olmaktan caymamalıyız, ilkeli, dürüst, ahlaklı olmak sonunda mutlaka kazandırır. Dilediğiniz kadar reklam yapın, bütçe ayırın, böyle bir olay yaşanır ve tüm emekler boşa gider. İçimizden çıkan böyle insanlar hepimizin ayağına sıkıyor” şeklinde konuştu.

‘HA ADAM ÖLDÜRMÜŞ HA TURİZMİ’

Danimarkalı bir aileye sahte altın satılmasıyla ilgili konuşan Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, “Bu tür olayları hiçbir zaman tasvip etmiyoruz. Sadece kuyumcuların değil, hiçbir esnafın bu şekilde sahtekarlığa başvurmaması lazım. Çünkü turistin seneye de Alanya’yı tercih etmesi için Alanya’dan memnun ayrılması lazım, kazıklanmaması, fahiş fiyat uygulanmaması, dolandırılmaması lazım. İmitasyon malları turist sahte olduğunu bile bile alıyor zaten. Ama altın şaka götürmez bir konu, çok pahalı bir maden, turist bu dolandırıcılığın farkına vardığı anda yüzlerce turistin buraya gelmemesine neden olur. Bu tür olaylar turizme darbedir, en ağır ceza verilmelidir. Bu kişi ve diğerleri bir daha böyle bir şeye kalkışmaya cesaret edememelidir. Dolandırıcılık yapanın hiçbir zaman yanında durmayız, her zaman karşısındayız. Bu olay bütün kuyumcuları zan altında bırakır ve ekmeklerine zehir sürmüş olur. Güvenilirliği sarstı. Biz bunu asla savunamayız, ha adam öldürmüş ha turizmi öldürmüş, hiçbir farkı yok gözümüzde” dedi.

‘DİĞER ESNAFLARIMIZIN SUÇU NE?’

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, sahte altın olayının diğer esnafları da etkileyebileceğini söylerken, "Bizim için Alanya’mızın menfaatleri önemli. Alanya’mıza ve ekonomimize kim zarar veriyor, helal kazancıyla evine ekmek götürmek isteyen diğer esnaflarımızı zan altında bırakıp onların ekmeğine darbe vuruyorsa biz gerekeni yaparız. Bir kişinin 150 esnafımıza zarar verme hakkı yok. Ayrıca Alanya’mıza gelen misafirlerimizin kandırılmasına da asla müsade edemeyiz. Biz gerekeni yaptık. Konuyu adli mercilerimize havale ettik" dedi.