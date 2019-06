Alanya'da yine HD sancısı

Ramazan ÖZDEMİR

ALANYA’DA esnafın en büyük problemlerinin başında gelen her şey dahil sistemi esnafı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Esnafın en çok şikayetçi olduğu durum ise, Alanya’ya tatile gelen turistlerin her şey dahil sistemini sonuna kadar kullanarak çarşıya inmeyip, sadece otellerde kalması ve dolayısıyla para harcamaması. Konu ile ilgili Yeni Alanya’ya açıklamalarda bulunun sektör temsilcileri, “Kesinlikle bakanlık bazında bir düzenleme getirilmeli” diyor.

‘BU BÖYLE BİLİNE’

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede "'Bayram doluluğu küçük esnafa nasıl yansıdı?’ diye soruşturdum. Kimse memnun değil. Demek ki, Alanya’nın ilacı yerli turist değil. Her şey dahille gelen turist de değil. Alanya’nın yüzünü güldüren yerleşik yabancılar ve apart müşterisidir. Bu böyle biline” ifadelerini kullandı.

‘ESNAF DÜKKAN KAPATIR’

Incoming temsilcisi ve Caligo Otel sahibi turizmci Suat Çavuşoğlu, “Her şey dahil sistemi devam ederse esnaf dükkan kapatır” dedi. Suat Çavuşoğlu, Türkiye’nin turizmde rakibi olan İspanya ve Fransa’da uygulanan sistemin farklı olduğunu ifade ederek, “Her şey dahil sisteminde çalışıyoruz. İspanya ile Türkiye’yi mukayese ettiğinizde Türkiye İspanya’nın gerisinde kalıyor. Ya da Fransa’yı ele aldığımızda, Fransa’da turizmi günübirlik seyahat eden turistler ayakta tutuyor. Fransa’da oda-kahvaltı sisteminde kalıyorlar. İspanya’da şehre uzak belirli kısımlarda her şey dahil sistemi uygulanıyor. Ama şehrin içindeki kısımlarda ya yarım pansiyon ya da oda-kahvaltı sistemi işliyor orada. Türkiye’de ise olay çok daha farklı. Biz bu sistemi henüz ülkemizde oturtturamadık. Alanya’da şehrin içindeki pansiyonlar dahi her şey dahil sistemi uyguluyor” şeklinde konuştu.

‘TURİST ESNAFTAN ALIŞVERİŞ YAPMIYOR’

Çavuşoğlu, her şey dahil sisteminin şehir içindeki otellerde uygulanmasının turizm esnafını bitireceğini belirterek, “Her şey dahil sistemi ile tatil yapmaya gelen bir turist, dışarı çıkıp esnaftan alışveriş yapmıyor. Biliyorsunuz ben aynı zamanda otelciyim. Kendi otelimde oda-kahvaltı sistemi uyguluyorum. Turist otelden çıksın ve dolaşsın, esnafa katkısı olsun istiyorum. Biz bunu uygulamaya çalışıyoruz. Bunu şehrin içindeki bütün otellerin yapması lazım” açıklamasında bulundu.

‘BELLİ KRİTERLER GETİRİLMELİ’

Her şey dahil sistemi uygulamasına Turizm Bakanlığı tarafından belirli kriterler getirilerek, şehir dışındaki işletmelerle sınırlandırılması gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, sistemli bir uygulama yapılmamasının esnafın sonu olacağını söyledi. Çavuşoğlu, “Turizm Bakanlığı’nın bu konuda belirli kriterler getirmesi gerekiyor. Biz bu kriterleri henüz getiremedik. Bu yüzden de gelen turistin Alanya esnafına bir katkısı yok. Diğer ülkelerde durum böyle değil, onlar sistematik hareket ediyorlar ama bizde bir sistem yok. Biz sistemli bir şekilde bunu uygulamadığımız takdirde, Alanya’da yaşayan 312 bin nüfustan turizmden geçinen 250 bin kişi para kazanamaz. Biz bu 250 bin kişiye destek verebilmek için belirli kriterleri uygulamamız lazım. Konuyla ilgili çalışmalar maalesef olmaması gereken bir şekilde çok fazla Turizm Bakanı değiştiği için sağlıklı bir sonuca ulaşamadı. Şu anki Turizm Bakanı’mız Mehmet Ersoy, her şey dahil sistemi konusunda inşallah gerekli kriterleri getirir. Bu kriterler getirilmezse, esnafımız dükkanlarını kapatır. Her şey dahil sisteminde bir misafir otele geldiğinde vermiş olduğu parayı mümkün olduğunca bu sistemden çıkarmaya çalışıyor. Her şey dahil sistemi şehir içerisindeki konaklama işletmelerinde olmaması gereken bir sistem” şeklinde konuştu.

‘HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNE MECBUR BIRAKILDIK’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, zamanında her şey dahil sistemine mecbur bırakıldıklarını belirterek, ”Her şey dahil sistemi sadece Alanya’nın değil, artık dünyanın sıkıntısı. Ama bizler de bu sistemi uygulamak zorunda kalıyoruz, aksi takdirde müşteri portföyü artık diğer sistemleri tercih etmiyor. Bu saatten sonra bu sisteme bir düzenleme getirilse bile ne kadar başarılı olur, bilemiyorum. Sistem değişebilir mi, düzenleme getirilebilir mi, bunların hepsi ciddi birer sorun. Dünya turizminde artık öne çıkan konsept her şey dahil konsepti. Eğer biz misafirlere Türkiye’de her şey dahil konsepti sunmazsak bu kadar misafiri ne Türkiye’ye ne Alanya’ya çekebiliriz. Zamanında nerede hata yaptığımızı sorgulayabiliriz. Çünkü bu her şey dahil konseptine bizi iten nedenler oldu. Eğer zamanında uzun vadeli bir bakış açısı edinebilseydik, belki her şey dahil konseptine mecbur kalmayacaktık ama maalesef bir elin beş parmağı aynı olmadığından dolayı aramızdaki o sıkıntılı parazit kişiler misafiri huzursuz ettiler ve küstürdüler. Bundan dolayı biz her şey dahil sistemine mecbur bırakıldık. Bugün ise her şey dahil sisteminde olmayan otel yok. Belli bir standart getirilebilir deniyor ancak bunun bir standartı da yok. Geçtiğimiz sene Antalya’daki oteller bu standartları oluşturdu ama ne kadar başarılı oldukları tartışılır ki başarılı olamadılar. Çünkü beş yıldızlı otelin standartları ile üç yıldızlı otelin standartları farklı. Belki şu yapılabilir, şehir içerisinde her şey dahil sistemi olmasın ya da belli sayının altında oda sayısı olan oteller her şey dahil sistemi uygulayamazlar denebilir. Ama diyelim ki bu şartlar getirildi, peki, kim uygulayacak? Haydi uygulandı, kim denetleyecek? Bir birlik ve beraberlik olsa yapılabilir ama maalesef Alanya’da deyim yerindeyse gemisini kurtaran kaptan… İnsanların bu düzeni devletten, belediyeden beklemeden önce kendilerinin gerçekten istemesi lazım. İlla ki biri gelip bizi denetlesin, bize sistem koysun demek gerekmiyor. Ama bu saatten sonra her şey dahil konseptinden vazgeçmek Türkiye’de turist kaybına neden olur. Her şey dahil, yarım pansiyon ya da oda-kahvaltı, hangi konsept olduğu hiç önemli değil, biz hangi konseptte misafirlerimize hizmet verirsek verelim ama hakkıyla hizmet verelim” dedi.

‘SORUN SADECE HER ŞEY DAHİL DEĞİL’

Alanya Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir de her şey dahil sisteminin esnafı kötü etkilediğini söyledi. Demir, “Her şey dahil sistemiyle ilgili düzenlemenin muhatabı Turizm Bakanlığı’dır, bunu ne belediye ne de oda başkanları yapabilir. Biz, esnafın her şey dahil ile ilgili mağduriyetini ulaşabildiğimiz herkese duyurduk. Her şey dahil sistemi en çok esnafı etkiliyor, bir düzenleme getirilmediği sürece bu sorun çözülmez. Esnaf her şey dahil nedeniyle para kazanamıyor. Otellerin içinde dükkanlar var, mağazalar var. Rehberler esnafa yönlendirmiyor, bu mağazalara yönlendiriyor. Ama dediğim gibi bizim tek başımıza çözeceğimiz bir sıkıntı değil. Otellerde kuaför var, butik var, kuyumcu var, her şey var, turist orada aradığını buluyor ve dışarı çıkamıyor. Bu sorun çözülse turist otelden dışarı çıkacak, esnafa yönelecek. Sadece yediği-içtiği değil, ne ararlarsa otelde var. Esas sorun otellerin altlarında yer alan dükkanlarda. Otelin marketinden 5 liraya su alıyor, o su dışarıda 1 lira. Otel sahibinin umurunda değil, dükkanı kiraya veriyor, parasını alıyor. Her şey dahille birlikte otel altlarındaki dükkanlar esnafı sıkıntıya sokuyor” ifadelerini kullandı.

BAYRAMDA 268 BİN YERLİ TURİST AĞIRLADIK

Polis ve turistik tesis istatistiklerine göre, Alanya'ya bayram süresince 268 bin yerli turist geldi. Bu turistlerden 58 bininin Alanya merkezde, 210 bininin ise civar mahallelerde konakladığı bildirildi. Alanya'ya doğu ve batı girişlerinden gelen 07 harici plaka taşıyan araç sayısı ise 13 bin olarak belirlendi.