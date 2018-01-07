Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor

ALANYA'DA yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasının ardından turistler ve yerleşik yabancılar sahile indi. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, hava sıcaklığının 17, deniz suyu sıcaklığının ise 19 dereceye yaklaştığını bildirdi. Kentteki yabancılar güneş ve denizin tadını çıkardı. Denize girip yüzen turistler, yerleşik yabancılar ve bazı vatandaşlar, yazdan kalma görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri Alanya'da perşembe gününe kadar güneşli ve yer yer parçalı bulutlu bir hava beklendiğini belirtirken, haftasonu ise yağışın etkili olmasının tahmin edildiğini kaydetti.
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