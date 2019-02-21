Alanya'da turizmine Kruvaziyer damgası!

TURİZM cenneti Alanya'ya her yıl turistler farklı ulaşım yollarıyla gelirken, kruvaziyer gemiler turist kapaitesi açısından ilçeye büyük avantaj sağlıyor. Alanya Liman İşletmeleri'nin (ALİDAŞ)'ın yaptığı açıklamaya göre geride bıraktığımız 2018 sezonunda Alanya'ya 15 adet kruvaziyer gemisi geldi. Bu sezon büyük turist akını beklenen Alanya'da kruvaziyer gemilerinin sayısı da artacağa benziyor. Alanya Liman İşletmeleri yetkililerinden alınan bilgilere göre Alanya Limanı'na 2019 sezonunda 25 adet kruvaziyer gemisi turist getirecek.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 16:34