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Alanya'da turizmin sorunları masaya yatırıldı

Alanya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, 2019 turizm sezonunu değerlendirirken sorunları da konuştu

TURİZM 30.10.2019, 21:42
Alanya'da turizmin sorunları masaya yatırıldı
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ALANYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, Yerel Gündem 21 Evi’nde bir araya geldi. Toplantıya Turizm Çalışma Grubu Başkanı Mustafa Kahya, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Muharrem Kaya, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, Altın Kepçe Turizm ve Aşçılar Derneği Başkanı Nail Özden, Alanya Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Recep Çalış, ALTSO Yönetim Kurulu üyesi Raşit Sadullahoğlu, AKPAD Yönetim Kurulu üyesi Hidayet Kızıları, ALSİAD Başkan Yardımcısı Mahmut Köse, Turizmci Cengiz Topçu, HOTED Yönetim Kurulu üyesi Sema Yörütür katılım sağladı. 2019 turizm sezonunun değerlendirildiği toplantıda dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un batması sonucu etkilenen turizm sektörü konuşuldu. 
'TESİSLER CANKURTARAN BULUNDURMALI'
Sezonu tüm detayı ile ele alan Alanya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu, yaşanan boğulmalar, cip safari ve tur otobüsleri kazalarına dikkat çekti. Turizm tesislerinin mutlaka cankurtaran bulundurması, yaşanan kazaların bir daha yaşanmaması adına gerekli önlemlerin alınması gerektiği görüşüldü. Yaşanan bu tarz olumsuz olayların kötü reklama yol açtığı, dolayısıyla gerekli denetimlerin yapılması ve önlem alınmasının gerekliliğine değinildi. 
'SEZON DETAYLI İNCELENMELİ'
Turizmin sorunları noktasında tüm kuruluş ve STK'ların el birliği ile çözüm odaklı öneriler üretmesi gerektiğini vurgulayan üyeler, her yıl turizm sezonunda belli başlı hedefler koyulup, bu hedeflere ulaşıldığının söylendiğini fakat bu hedeflerin kişi sayısı ile kısıtlı kalmayıp, ülke ya da şehre ekonomik girdisinin de ortaya çıkarılması, turizmden esnafın ne kadar fayda sağladığı ve turizm çalışanlarının da tutturulan hedeflerden faydalanıp faydalanmadığının araştırılması gerektiğini vurguladılar. Turizm sektöründe anket çalışmalarının yapılmasının, sektörün sorunlarının saptanması açısından önem taşıdığı görüşüne de varıldı. 
GÜNDEMDE ULAŞIM DA VARDI
Alanya’da toplu taşımanın düzenlenmesi, ring sisteminin Alanya ve Alanya turizmi için faydalı olacağı görüşünde bulunan üyeler, ulaşımın rahatlığının turistlere de yansıyacağını, otellerde zaman geçirmek yerine kolayca şehir merkezine gelebilecekleri ve Alanya’yı gezip, alışveriş yapmaları açısından önem arz ettiğini ifade ettiler. 
TURİZMDE PERSONEL KRİZİ
Toplantıda aynı zamanda turizm sektörünün en önemli sorunları içerisinde kalifiye eleman bulmanın zorluğu yer aldı. Eğitimli personelin elde tutulması gerektiği, personel sıkıntısı bu şekilde sürerse, önümüzdeki turizm sezonlarında eleman krizinin giderek artacağı vurgulandı. Turizmde çalışan personelin lojman sıkıntısı yaşadığı, lojmanların denetlenmesi ve bu konuda işletmelerin hassas davranması gerektiği görüşüldü.

#Alanya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu
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