Alanya'da turizmin 'baş düşmanı' belli oldu

RUSYA ile yaşanan uçak krizi, yurtta ve turizm pazarımız olan İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerde yaşanan terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve tur operatörlerinin olumsuz etkilediği turizm sektöründe 'baş düşman' sonunda belli oldu. Baş düşmanın 'içimizden' çıkması ise dikkat çekti.

Şehir merkezinde bulunan bir otel astığı pankartla turizmin baş düşmanını ilan etti. Otelin en üst katında yer alan pankartta şu ifadeler yer aldı: 'Alanya turizminin baş düşmanı gürültülü ve susturucusuz motorlardır' ifadesi yer aldı. Turizmcilerin yanında vatandaşların da rahatsızlık duyduğu 'Baş düşman' ile ilgili yetkililerin yapacakları merakla bekleniyor.