Alanya'da turizmin 'baş düşmanı' belli oldu

RUSYA ile yaşanan uçak krizi, yurtta ve turizm pazarımız olan İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerde yaşanan terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve tur operatörlerinin olumsuz etkilediği turizm sektöründe 'baş düşman' sonunda belli oldu. Baş düşmanın 'içimizden' çıkması ise dikkat çekti.
Şehir merkezinde bulunan bir otel astığı pankartla turizmin baş düşmanını ilan etti. Otelin en üst katında yer alan pankartta şu ifadeler yer aldı: 'Alanya turizminin baş düşmanı gürültülü ve susturucusuz motorlardır' ifadesi yer aldı. Turizmcilerin yanında vatandaşların da rahatsızlık duyduğu 'Baş düşman' ile ilgili yetkililerin yapacakları merakla bekleniyor.
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Polis ile jandarma göz yummaya devam ettiği ve gerekli kontrolleri yapmadığı sürece bu işkence bitmez
Insanligin dusmani o motorcular ama onlara izin veren jandarma,ve,piliste onlara ortaktir islerini yapmadigi icin
aynen katılıyorum çok rahatsız edici
Çok doğru.bizde evlerimizde bu kontrolsüz motorcular ve otomobillerin teybinden rastgele cildirmisca açılan müzik v.s buna bir çözüm olmalı.gecede aynı gunduzde.
Aynen bıktık bu motorlardan ve sesi son gaz açık müzik dinleyenlerden vede eksozu açık araçlardan! Neden yetkililer buna bir çözüm bulmuyor?
Yazar Alper Kutay bey, defalarca gazetede yazdı, uyardı. Biz yorumlarımız ile destek verdik, yine de değişen bir şey yok. Motosiklet denetimi çok zayıf. Ayrıca gece saat: 01-02 gibi özel otomobillerden çok yüksek müzik sesi geliyor!
Toplayıp ateşe verin hepsini