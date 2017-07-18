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Alanya'da turizmin 'baş düşmanı' belli oldu

Birkaç yıldır esnaf ve turizmcinin istediği gibi gitmeyen turizm sezonunun düşmanı belli oldu

Alanya'da turizmin 'baş düşmanı' belli oldu

Birkaç yıldır esnaf ve turizmcinin istediği gibi gitmeyen turizm sezonunun düşmanı belli oldu

18 Temmuz 2017 Salı 14:05
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RUSYA ile yaşanan uçak krizi, yurtta ve turizm pazarımız olan İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelerde yaşanan terör saldırıları, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve tur operatörlerinin olumsuz etkilediği turizm sektöründe 'baş düşman' sonunda belli oldu. Baş düşmanın 'içimizden' çıkması ise dikkat çekti.
Şehir merkezinde bulunan bir otel astığı pankartla turizmin baş düşmanını ilan etti. Otelin en üst katında yer alan pankartta şu ifadeler yer aldı: 'Alanya turizminin baş düşmanı gürültülü ve susturucusuz motorlardır' ifadesi yer aldı. Turizmcilerin yanında vatandaşların da rahatsızlık duyduğu 'Baş düşman' ile ilgili yetkililerin yapacakları merakla bekleniyor.

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Son Güncelleme: 18.07.2017 17:28
Anahtar Kelimeler:
AlanyaTurizmBaş DüşmanRusyaInhgiltere
Yorumlar
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AYHAN BAYSAL 2017-07-18 14:21:36

100 DE 100 DOĞRU BİR KARAR KATILIYORUM

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Halk 2017-07-18 15:58:54

Polis ile jandarma göz yummaya devam ettiği ve gerekli kontrolleri yapmadığı sürece bu işkence bitmez

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arif zengin 2017-07-18 14:49:58

Insanligin dusmani o motorcular ama onlara izin veren jandarma,ve,piliste onlara ortaktir islerini yapmadigi icin

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emir 2017-07-18 15:25:28

aynen katılıyorum çok rahatsız edici

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Abdullah birisi 2017-07-18 15:25:56

Çok doğru.bizde evlerimizde bu kontrolsüz motorcular ve otomobillerin teybinden rastgele cildirmisca açılan müzik v.s buna bir çözüm olmalı.gecede aynı gunduzde.

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Rifat Kaptan 2017-07-18 15:38:31

Aynen bıktık bu motorlardan ve sesi son gaz açık müzik dinleyenlerden vede eksozu açık araçlardan! Neden yetkililer buna bir çözüm bulmuyor?

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nuri görür 2017-07-18 14:35:39

Yazar Alper Kutay bey, defalarca gazetede yazdı, uyardı. Biz yorumlarımız ile destek verdik, yine de değişen bir şey yok. Motosiklet denetimi çok zayıf. Ayrıca gece saat: 01-02 gibi özel otomobillerden çok yüksek müzik sesi geliyor!

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MUSTAFA 2017-07-18 14:59:38

Toplayıp ateşe verin hepsini

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