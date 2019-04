Alanya'da turizmcilerden ‘Acil’ çağrı

Ceren ŞAHİN

2019 YILI itibariyle ilk kez stratejik sektörler arasına alınan turizm sektörü 2019 yılından bir hayli umutlu. Alanya’da yılın ilk gününden itibaren açıklanan veriler ve rezervasyonlar sektör temsilcilerinin yüzünü güldürürken, beklentileri de yükseltti. Peki, 31 Mart itibariyle geride bıraktığımız yerel seçimlere yönelik büyükşehirlerde yaşanan süreç ve belirsizlik turizmi nasıl etkiledi? Nasıl etkileyecek? Alanya’da sektör temsilcileri süreci Yeni Alanya’ya değerlendirdi ve hassas dengeler üzerine kurulu turizm sektörünün geleceği için çağrıda bulundular.

İLK UYARI DİM’DEN GELDİ

Gerek turizm, gerekse de ekonomi için ülkenin huzuru ve güvenliği birincil önem taşırken, konuya ilişkin ilk uyarı Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim’den geldi. Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapmış olduğu bir paylaşımda sürece ilişkin “Rüya gibi bir turizm sezonu geliyor derken, seçim süreciyle birlikte rezervasyonlar hız kesti. Türkiye’yi gerilimden ve kısır çekişmelerden uzak tutamadığımız sürece başta turizm, ekonomi asla düzelmez" yorumuyla uyarılarda bulundu.

‘AVRUPALI TEMKİNLİ VE TEPKİLİ’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, seçimin ardından yaşanan sürecin Avrupa’da tepkilere neden olduğuna dikkat çekerek “Seçimlerin ardından sonuçlara yönelik Avrupa’dan olumlu sonuçlar aldık. Sonuçlarla birlikte Avrupalı'nın belleklerinde yer bulan bazı olumsuzluklar yıkılmıştı. Avrupalılar mevcut yönetimin zannedildiği kadar hırslı olmadığını ve demokratik sürecin olması gerektiği gibi işlediğini düşündü. Fakat sonuçların ardından farklı bir sürece girildi. Açıklanan sonuçlar, yapılan itirazlar ve akabinde sayımların hala bitirilememesi, seçimlerin sonuçlanmaması Avrupa’da da dikkatle izleniyor. İnsanlar temkinli ve tepkililer. Bizler turizmciler olarak bir an önce bu sürecin sonuçlanmasını istiyoruz. Zira turizm çok hassas bir sektör. Her şeyden etkilenebiliyor. Bu süreçten de etkileniyor. Rezervasyonları ve operatörlerin Türkiye’ye bakış açısını etkiliyor. Umarız sonuçlar bir an evvel belirlenir, sular durulur ve süreç netleşir ki bizler de önümüze ve işimize bakabiliriz” ifadelerini kullandı.

‘BU SÜRECİN SON BULMASI ŞART’

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı ise var olan sürecin turizme verdiği zarara dikkat çekerek “Seçim kampanyaları son derece seviyeli geçti. Sonuçlar itibariyle de devleti yöneten partinin büyükşehir belediyelerini kaybettiği gözükse de farklı bir sürece girildi. Kabullenilmesi beklenirken, itirazlarla gündeme gelmesi Avrupa’da bir çekince yarattı. Bir an evvel bu sürecin var olan belirsizliklerden kurtarılarak netleştirilmesi gerekiyor. Hükümet adayının lehine sonuçlanacaksa bile, muhalefetin oluru olmadığı sürece bu süreç hep muğlakta kalacak ve bize zarar verecek. Ekonomik açıdan da zarar verecek. Ülkenin asıl işine dönmesi ve artık bu seçimlerin gerçek anlamıyla sona ermesi lazım” şeklinde konuştu.

‘İŞİ YOKUŞA SÜRMEK ÇÖZÜM DEĞİL’

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) eski başkanı Gülçin Güner, var olan durumun sektöre ciddi zararlar vereceğinin altını çizerek “Sandığın meşruiyetini herkes kabul etmekte. Bugüne dek 25 yıldır İstanbul’da ve Ankara’da her daim kabul edildi. Şimdi bu meşruiyeti kabul etmemek demek demokrasiye inanmamak demektir. Sandık yasaldır. Bu anlamda da var olan süreçten elbette ki turizm etkilenir. İnsanlar karşılarında istikrarlı bir hükümet politikası ve paralelinde bir sonuç bekler. Büyükşehirlerde çıkan sonucun 5 gündür belirsizliğini koruması turizmi kötü etkiler. Cevaben dış güçlere atıfta bulunulması ise ülkeyi kaosa sürükler. Bu tamamen sandığın tercihinin yansımasıdır. İşi yokuşa sürmek hiçbir sektör açısından çözüm değildir. Özellikle turizm gibi hassas dengeler üzerine oturan bir sektörde zararlıdır. İnsan odaklı olmak gerekiyor. İnsan odaklı belediyecilik ve seçim anlayışı başarmıştır. Bu söylem tutmuştur. Ve bu insan odaklı belediyecilik anlayışı da turizmin yüzünü güldürür, güldürecektir” dedi.