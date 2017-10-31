Alanya'da turizmciler yeni sezondan umutlu

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, yaptığı açıklamada, Alanya bölgesinin "3. yaş turizmi" olarak ifade edilen alternatif turizme önemli yatırım yaptığını söyledi. Şehrin 10 senelik geliştirme sürecinde yolların, toplu taşımaların düzenlendiğini ifade eden Sili, bu süreçte otellerin de yönetmelikler çerçevesinde 50 yaş üzeri için çalışmalarını tamamlamak üzere olduğunu ifade etti.

Özellikle Avrupa'da nüfusun yaşlanma sürecinde olduğunu dile getiren Sili, şunları belirtti: "Bu insanların hem ekonomik hem zaman anlamında rahatlıkları söz konusu. Bu insanların geldikleri bölgeye göre Alanya'nın iklim koşulları, şehrin yapısı ve koşulları buna müsait. Uzun süreli konaklamalarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu süreci mutlu şekilde geçirebiliyorlar. Ülkelerinde geçirdikleri bütçeyle aşağı yukarı aynı hatta daha ucuza kalabiliyorlar."

Ana sezonun haziran, temmuz, ağustos ve eylül olduğunu hatırlatan Sili, ekim ve sonrasını da 'kış sezonu' olarak tabir ettiklerini bildirdi. Sili, 3. yaş grubunun da bu aylarda geldiğini belirterek, "Alanya, 3. yaş turizmi için her anlamda büyük bir potansiyele sahip. Kış turizmi yüksek sezonla kıyaslandığında yüzde 50 indirim söz konusu. Ancak bu indirime rağmen 3. yaş grubu, Alanya kenti ekonomisine ciddi katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

‘REZERVASYONLAR GELMEYE BAŞLADI’

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu, ekim itibariyle 3. yaş turizmine yöneldiklerini söyledi. Alanya'nın bu konuda ileri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Uzun süreli konaklamalarda yarım veya her şey dahil tesislerimiz Avrupa'dan gelen 3. yaş misafirlerimizi ağırlıyor. Alanya bu konuda diğer destinasyonlara göre avantajlı. Geçen yıl biraz düşüktü ama 2017-2018 sezonu çok iyi olacak. Rezervasyonlar şimdiden gelmeye başladı" diye konuştu. Türkiye'nin İspanya, Portekiz gibi ülkelere göre avantajlı olduğunu anlatan Çavuşoğlu, bu konuda otellerin verimli ve özverili çalıştığını kaydetti. Rusya pazarında oldukça ileriye gidildiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Tur operatörleri Türkiye'ye destek veriyor. 2017 ve 2018 yılı pazarında 3. yaş grubunda Avrupa pazarında da Rus pazarı gibi ileri gideceğini düşünüyorum. Bunun da ön alımları başladı” şeklinde konuştu.