Alanya'da turizmciler istişareye devam ediyor

ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği’nin düzenlediği (ALTİD) 2019 Bölgesel İstişare Toplantıları’nın dördüncüsü Kleopatra otel işletmecileriyle yapıldı. Bölgesel ve turizme yönelik gelişmelerin ele alındığı toplantıya Grand Zaman Beach Otel ev sahipliği yaptı. Toplantıya ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili, Kleopatra Otelciler Derneği Başkanı Servet Şakiroğlu, yönetim kurulu üyeleri ve turistik otel işletmecileri katıldı. Toplantıda, özel güvenliğin olmadığı mesai saatleri dışında sahillere kadar inen işportacıların varlığı ve tutumu, sinekle mücadele, esnafın düzeni ve yaşanan problemler, toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılar, başta Almanya olmak üzere farklı ülkelerden sınır dışı edilmiş, iletişimi zayıf kişilerin sadece yabancı dil bilmelerinden dolayı Alanya’da iş bulabilmeleri konuları konuşuldu ve bu konularla ilgili kurumlara bilgilendirme yazılarının gönderilmesi kararlaştırıldı.