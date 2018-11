Alanya'da turizmciler gözlerini 2019 sezonuna çevirdi

Ceren ŞAHİN

TURİZMDE krizin son derece derin yaşandığı 2016 ve 2017 yıllarının ardından 2018 yılı ise turizme ilaç gibi geldi. Beklentilerin üzerinde seyreden 2018 yılının ardından gözler şimdiden daha iyi geçeceği konuşulan 2019 turizm sezonuna çevrildi. Zira turizmin dinamikleri tarafından ortaya konan veriler umut vaat eden cinsten.

‘YOLUNACAK KAZ GİBİ GÖRMEKTEN VAZGEÇTİK Mİ?’

Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yapmış olduğu değerlendirmede "Turizm sezonu bitti. Herkes parasını kazandı. Kötü geçen yılların acısı çıktı. Seneye bir de Almanlar gelirse değmeyin keyfimize. İyi de ders aldık mı? Turisti yolunacak kaz gibi görmekten vazgeçtik mi? Hiç sanmıyorum" dedi.

‘DENETİMLERİN YAPILMASI ÖNEMLİ’

Konaklı Otelciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, önceki yıllarda turistin yolunacak kaz gibi görülmesi nedeniyle kaybedilen güveni kazanmanın mümkün olduğuna dikkat çekerek "Özellikle turizmin gelişmeye başladığı 90’lı yıllarda ve sonrasında turizm esnafının turiste yönelik hatalı davranışları bir güven kaybı yarattı. Bu noktada şapkalarımızı çıkarıp önümüze koymamız gerekiyor. Elbette ki kaybedilen güveni yeniden kazanmak yine esnafımızın ve ticaret erbaplarımızın elinde olan bir şey. Kısa sürede olmasını beklemek doğru değil fakat zaman içerisinde bu güvenin sağlanması şart. Bu konuda turizm esnafının daha duyarlı davranarak hareket etmesi gerekiyor. Turizmde kalifiye eleman eksikliği her zaman dikkat çektiğimiz bir sorun. Hatalarımızı biliyorsak bundan sonraki süreçte düzeltmek de yine bizlerin elinde. Bugüne dek güven kaybının en temel nedenlerinden biri etiketler üzerinde belirlenen yüksek rakamlar ve ardından yapılan büyük indirimlerdi. Turist bu noktada bir güven kaybı yaşadı. Ki bu güven kaybı da turisti daha çok pazarlık yapmaya yöneltmişti. Dolayısıyla önümüzde iyi geçeceği tüm dinamiklerce söylenen bir turizm sezonu var, 2019. Yeniden güven kazanmak ve yaşanan sıkıntıları çözmek adına etiket fiyatlarının sabit olması, öncesinde belirlenmesi ve bu noktada denetimlerin ciddiyetle yapılması bir önlem olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

‘HERKES HER ŞEYİ YAŞADI VE GÖRDÜ’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise 2019 turizm sezonuna ve turizm esnafına ilişkin yapmış olduğu açıklamasında “Daha dün arkadaşlarımız en büyük turizm fuarlarından birisi olan Londra’dan döndüler ve kendilerinin oradaki izlenimleri 2019 yılının Türkiye açısından oldukça verimli geçeceği yönündeydi. Antalya’ya en çok turist gönderen 4. ülke olmakla beraber sektörün tüm dinamiklerini bir araya getiren bir fuardı. Burada verilen veriler kesindir ve yol göstericidir. Yine önümüzdeki günlerde katılacağımız Polonya Fuarı var ve bu ülke Antalya’ya en çok turist gönderen beşinci ülke konumundadır. Ki Polonya’dan da şu anda olumlu haberler almaktayız. Tabi ki birinci sırada bulunan Rusya’nın Mısır’a yapacağı charterlarla ilgili alacağı karar bizim için çok önemlidir ve bu pazar için belirleyicidir. Fakat genel olarak söyleyebiliriz ki, herhangi bir terslik olmaz ise 2019 2018’den daha iyi bir yıl olacak. Konu esnafa gelince, kötü geçen iki yıl boyunca herkes her şeyi yaşadı ve gördü. Bu nedenle umarım sektörden kazanç elde eden herkes kendine buradan dersler çıkartacaktır. Düzeltilmesi konusunda ise ne olursa olsun her şeyin başında eğitim geliyor ve misafirlere davranış şekillerimizden tutun, ticari ahlakımıza kadar her konuda eğitim almamız gerekiyor. Birilerinin bizi denetlemesini beklemeden her esnaf kendi komşusunu denetler ve uyarırsa daha güzel ve bereketli turizm yılları geçirebiliriz” ifadelerine yer verdi.

‘ESNAF AĞIR BEDELLER ÖDEDİ’

Alanya Bakkallar Odası Başkanı Velittin Yenialp ise esnafın dersini aldığını ve geçmişte yapılan hataların bugün acentacılar tarafından devam ettirildiğini ifade ederek "Kendi bacağımıza sıkmamalıyız. Her gelen turistin gelecek bin turist demek olduğunu bilmeliyiz. Kolundan, bacağından çekmeyeceksin örneğin. Dükkanlarımızın önünden başlamak üzere herşeye dikkat etmeli ve itinalı davranmalıyız. Yıllar yılı yapılan yanlışların bedelini ağır ödedik. Dolayısıyla bundan sonrasında her adımımızı dikkatle atarak misafirlerimize, turizme ve Alanya’ya yakışır şekilde davranmalıyız. ‘Bir defa paramı kazanayım da, sonrası çok da önemli değil’ mantalitesi ile davrandığımız zaman turisti tamamen kaybediyoruz. Geçmişte turizm esnafı bu hataya düştü, lakin ödediği bedeller sonucu kendisini düzeltti diye düşünüyorum. Şu an baktığımızda acentaların bunu yaptığını görüyoruz. Acentalar belli yerlere turistleri pazarlıyorlar. Acentaların turistleri götürdüğü AVM’lerde ve Center’larda turistler ‘Yolunacak kaz gibi’ görülüyor. Zira acenta para alıyor, çalışan tezgahtarlar para alıyor, arada çalışan herkes payını alıyor. Dolayısıyla da 1 lira olan ürün 3 liraya çıkıyor. Turist serbest zamanlarında piyasaya bir çıkıyor ki 3 liraya almış oldukları ürünün fiyatı aslında 3 lira değil, 1 lira. Haliyle de antipati duyuyorlar. Yani özetle eskiden turizm esnafının yaptığı bu hatayı bugün aracılar devam ettiriyor. Engellenmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

‘ACENTALARI KÜSTÜRMEMEK GEREKİYOR’

TÜRSAB Alanya İkinci Başkanı Kerim Yılmaz, Yenialp'ın acentalara yönelik eleştirilerine ilişkin “Acentalar çiçeğiyle, çikolatasıyla turisti gidip evinden alıp, sigorta garantisi yapıp, ülkemize getirdiği için esnaf öncelikle acentalara teşekkür etmeli. Bizler ülkelerinden turistleri Alanya’ya davet ediyoruz. Alanya’nın tanıtımı noktasında emek veriyoruz. Bu anlamda acentaları küstürmemek gerekiyor. Acentalar turiste turu satarken zaten bir paket olarak sunuyor. Şehir turlarından, mehtap turlarına varana dek rotamız belli. Az evvel de belirttiğim gibi turiste evindeyken sunuyoruz paketi. Anlaşmalı olarak turisti evinden alıyor, getiriyoruz ve otele yerleştirdikten sonra da sorumluluğumuz bitmiyor. Turist Alanya’ya nasıl ki bizim güvencemiz ile geliyorsa, aynı güvence ile evlerine teslim etmek zorundayız. Doğal olarak plan, program kapsamında hareket etmemiz gerekiyor. Aramızda sıkıntılı insanlar varsa da bunları ayıklamaya çalışıyoruz. Bunu da bütün Alanya biliyor. Dolayısıyla operatörler herkes için önemli, bütün bunları iyi irdelerken dikkatli davranmalı ve altını çiziyorum ki acentaları küstürmemeliyiz. Turizm esnafına gelirsek, eğitimsiz ve bilinçsiz personel turizme zarar veriyor. Şehir içerisindeki esnaf eğitim almalı. Özellikle sabıka kaydı olan insanlar işe alınmamalı. Yerli tanıtım noktasında bütün bunlar çok önemli” ifadelerini kullandı.