Alanya'da turizmci ‘Öksüz’

Ceren ŞAHİN

TURİZMİN başkenti Alanya, 2012 yılında dönemin Turizm Bakanı Ertuğrul Günay’ın ardından 7 yıl sonra ilk defa bir Turizm Bakanı ağırlamış ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile turizmcilerin bir araya geldiği toplantıda Alanya’daki otellerin yenilenme ihtiyacı bir adım öne çıkmıştı. Turizmin doğduğu kent olan Alanya’da kontrolsüzce gelişen kent mimarisinin yanı sıra yapıların eski olması da turizmin en temel sorunlarından biri. İyi geçeceğine dair beklentilerin oldukça yüksek olduğu 2019 turizm sezonu öncesinde, turistik işletmelerin ihtiyacı olan revizyon için düşük faizli kredi talebinde bulunan sektör temsilcileri yine öksüz kaldı. Turizmcilerin uzun süredir devam eden düşük faizli kredi talepleri karşılık bulmadı. 2019’da turizmcilerin yarasını ise acentalar sardı. Erken rezervasyonlarda geçtiğimiz yıllara oranla beklentilerin karşılanmış olması ve rezervasyonların belli bir miktarının kış aylarında acentalardan tahsil edilmesi, otellerin tadilatı noktasında turizmcileri rahatlattı.

‘2019’DA YARAMIZI ERKEN REZERVASYONLAR SARDI’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, 2019 yılında turizmcilerin yine öksüz kaldığını belirterek, “Turizmci bu yıl yine öksüz kaldı. Kentin ve otellerimizin revizyon ihtiyacı daha evvel de dillendirdiğimiz bir konuydu. Bu anlamda en temel talebimiz ise düşük faizli ve uzun vadeli kredilerdi. Ancak gerek faiz oranlarının yüksek olması, gerekse kredi taleplerimizin karşılanmasında önümüze çıkarılan engeller bizleri bir hayli zorladı. Turizmde krizin derinleştiği yıllarda ayakta durabilmek adına çalmadığımız banka kapısı kalmadı, maalesef birçoğu da yüzümüze kapandı. Bu yıl da kredi imkanı noktasında durum değişmedi. Düşük faizli banka kredilerinden tadilat dönemimizde yararlanamadık. Neyse ki verimli bir erken rezervasyon dönemi geçirdik. Yaptığımız erken rezervasyonların bir kısım ödemesini kış aylarında tahsil ettik. Bu paralarla da tadilatlarımızı gerçekleştirdik. Acentalarla yapmış olduğumuz bu dayanışma ve erken rezervasyonlarının beklentileri karşılaması 2019’da yaralarımızı sardı” dedi.

‘TURİZMCİLERE GEREKEN DESTEK YİNE SAĞLANMADI’

Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, turizmcilere gereken desteğin verilmediğini ifade ederek, “Bu ülkenin döviz ihtiyacını turizm sektörü karşılıyor. Fakat buna rağmen devletten gereken ilgi ve alakayı henüz görmüş değiliz. En çok vergiyi bizler ödüyoruz ama iş turizmciye destek olmaya ve krediye gelince bizler unutuluyoruz. Turizmciler göründüğü gibi büyük paralar kazanmıyor. Tadilatlara bile ayıracak parayı denkleştiremiyoruz. Fiyatlar o kadar düşük ki, ancak çarkı çevirmeye yetiyor. Dolayısıyla oteller büyük tadilatlara giremiyor. Girmek istedikleri durumda, bankalardan kredi almak zorunda kalıyorlar ve bu da boylarını aşıyor. Bu noktada devletten destek bekliyoruz. 2016 ve 2017 yıllarında turizmin içerisine girdiği kriz, bankayla tanışık olmayan pek çok otelciyi bankalara soktu. Ve o günlerde kullanılan krediler şimdi ödenmeye başlandı. Dolayısıyla kazancın çok büyük bir kısmının da kredilere gittiğini söylemek mümkün. Turizm sektörü mutlak surette yenilik bekliyor. Gelen turist, bir sonraki yıl yeniden geldiğinde farklı konseptler, etkinlikler görmek istiyor. Biz turizmcilerin de bu anlamda desteğe ihtiyacı oluyor. Lakin bu destek bizlere bir türlü sağlanmıyor. Bizler yalnızca döviz temin eden sektör temsilcileri olarak görülmek istemiyoruz. Bu anlamda diğer sektörlere gösterilen ilginin turizm sektörüne de gösterilmesini talep ediyoruz” dedi.

‘FAİZ ORANLARI YÜKSEKKEN KULLANMAK MANTIK DIŞI’

Sirius Deluxe Hotel Genel Müdürü İsmet Ergüleç de acentalarla yapılan dayanışmanın turizmcileri rahatlattığına dikkat çekerek, “Erken rezervasyon, mantığı itibariyle belli bir indirim karşılığında odaların öncesinde satılması anlamına geliyor. Erken rezervasyon döneminin bu yıl iyi seviyelerde tamamlanması otelcileri rahatlattı. Erken rezervasyonlar sayesinde tahsil edilen miktarlar, nakit ihtiyacını karşılayarak, turizmcilerin önünü açtı. Böylece otellerin tadilatı noktasında kredi çekerek daha yüksek faiz ödemekten kurtuldular. Zira faiz oranları çok yüksek ve bu faizlerle kredi kullanmak da zaten mantıklı değil” ifadelerini kullandı.