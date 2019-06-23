Alanya'da turizm sektörü toparlanıyor: 'Geleceğe umutla bakıyoruz'

TURİZMDE 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla gidildiğini ifade eden sektör temsilcileri 2020’nin daha iyi olacağı yönünde umutlu. Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, satılık turistik tesis sayılarında yaşanan sevindirici düşüşleri Dim TV (dimtv.tv)’ye değerlendirdi.

Dahaoğlu, kriz yıllarının aşıldığını ve 2018’den başlayarak önümüzdeki yıllarda çok daha iyiye gideceğini belirterek, “Allah kimseye o kötü yılları bir daha kimseye göstermesin. Tabii ki kriz sürecinde insanlar çok zor duruma düştüler. Ayakta kalabilenler gerek devletten destek alarak, gerekse özel bankalardan kredi çekerek bir şekilde kriz yıllarını geçiştirdiler. Ama herkes bu kadar şanslı olamadı. Olmayanlar da çareyi otellerini satmakta buldu. 2017 yılında satışta olan otel sayısı ile şu anki sayı en önemli göstergesidir. Zira o yılları ayakta geçirebilen işletme sahipleri 2019 yılına da daha heyecanlı girdiler. Çünkü 2018 yılında o geriye gidişata biz dur demiştik. Artık trend yukarıya doğru yön almıştı. Bu sene ise geçen senin bir tık üzerindeyiz. Her ne kadar ocak, şubat ve mart ayında almış olduğumuz rezervasyonlar çok çok iyi olsa da nisan ayı itibariyle bir duraksama yaşandı. Ama sonuç itibariyle baktığımızda, İstanbul Atatürk, Antalya ve Gazipaşa havalimanı verilerine göre, geçen senenin üzerinde olduğumu görülüyor. Bu da bizleri memnun ediyor. Daha önce de dile getirdiğimiz gibi, otellerimizi geçen seneye göre daha önce açtık, devletten destek aldık, istihdamı çoğalttık. Yurt dışında da insanlar Türkiye ile ilgili birçok olumsuz haberin yalan olduğunu anladı. Bizdeki fiyat-kalite dengesini hiçbir yerde bulamadıklarından dolayı tekrar yüzlerini bize çevirdiler. 2019 yılı çok güzel geçiyor. İnanıyorum ki, 2020 ve hedefimiz olan 2021 yılına daha sıkı hazırlanacağız, gümbür gümbür geleceğiz. Gelecek yıllarda satılacak otellerin artık listede olmayacağını düşünüyorum. Mutlaka ticareten her zaman satılacak oteller olacaktır ama zor durumda kaldıkları için otellerini satmak zorunda kalmayacaklardır. Devletin de desteğiyle önümüzdeki senelerde çok daha iyi sezonlar geçireceğimize inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2019, 17:51