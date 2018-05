Alanya'da turizm konulu panel

Toygar DİM



AKBANK organizasyonuyla Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) işbirliğinde Haydarpaşa Otel’de yapılan “Geleceğimiz Turizm” konulu panelde ekonomi, çevre ve dijitalleşme konuları işlendi. Moderatörlüğünü, Televizyoncu, Gazeteci ve Yazar Fatih Türkmenoğlu’nun yaptığı, Akbank Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Ozan Acar, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Gulet Turistik ve Magic Life Kurucusu Cem Kınay ve Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. İbrahim Birkan’ın konuşmacı olarak yer aldığı programda açılış konuşmasını ALTİD Başkanı ve TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili yaptı.

‘SEKTÖR DAHA PLANLI BÜYÜYECEK’

Düzenlenen panelin sektörün geleceğine ışık tutacağını söyleyen ALTİD Başkanı Sili, “Türkiye’ye çok ciddi ekonomik katkı sağlayan bu sektörün her anlamda daha iyi noktalarda olacağına, daha planlı ve ülke kalkınmasına büyük faydalar sağlayarak büyümeye devam edeceğine inanıyorum” diyerek “Ülke ekonomisinin kalbi, yerinde ihracat yapan turizm sektörüdür” şeklinde konuştu.

‘2014’DEKİ 40 MİLYON TURİST RAKAMINI YAKALARIZ’

2014’ün ülke turizmindeki en iyi yıl olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan TÜROFED Başkanı Ayık, “Gelir, geceleme ve kişi sayısı olarak 2014 ülke turizmindeki en iyi yıldı. 2018 ise bizi umutlandırıyor. Bu sektör 80-100 milyar dolarlık kamu ve özel yatırımlarla oluşan bir hacme sahip. 2014’de Türkiye yaklaşık 35-36 milyar dolar turizmden gelir elde etti. Çok basit bir hesapla baktığımızda her 2 buçuk yılda bir toplam yatırımımızı geri döndürebiliyoruz. Son iki yıldır kayıplar yaşamıştık fakat gelirler yeniden 30 milyar dolar bandına dönmeye başladı. Parlak bir yıl olan 2014’deki 40 milyon turist rakamını bu yıl yeniden yakalayacağımıza inanıyorum.

‘GSMH PAYIMIZ YÜZDE 10’LARA ÇIKABİLİYOR’

Turizm sektöründeki doğrudan ve dolaylı yoldan istihdam rakamları 2 milyon civarında. Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) içinde yarattığımız pay 6 buçuklardayken iyi olduğumuz yıllarda bu rakam 10’lara kadar çıkabiliyor. En iddialı olduğumuz alanlardan biri olan ihracat kalemine baktığımızda ise katma değeri en yüksek olan sektörlerden biriyiz. Ülkemize kazandırdığımız her 100 dolarlık dövizin yaklaşık 96 doları ülkede kalır. Çünkü turizm sektörü emek yoğun bir sektördür. Türkiye cari açığının yüzde 40’ını kapatabilecek potansiyele sahip” dedi.

‘DİJİTALLEŞMEDE GERİ KALDIK’

Gulet Turistik ve Magic Life Kurucusu Kınay da, yeni jenerasyon için dijital çağın son derece önem taşıdığını vurgulayarak “Sosyal medya turistik tesis pazarlamasında önemli bir paya sahip. Fakat turistik tesislerimiz dijitalleşme konusunda çok yavaş hareket ediyor. Tesislerimizin yüzde 20’si sosyal medyayı verimli olarak kullanabiliyor” dedi.

'AKDENİZ’DE SU SEVİYESİ YÜKSELİYOR’

Atılım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Birkan da sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu, bu anlamda küresel ısınmanın görmezden gelinemeyeceğini ve Akdeniz’de su seviyesinin giderek yükseldiğini söyledi. Ayrıca Birkan, dünyada ve ülkemizde turizmin öneminin her yıl arttığını dile getirdi.

AKBANK TURİZMDE HEDEF BÜYÜTTÜ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sektörler ve Girişimcilik Daire Başkanı Acar ise Türkiye’nin ihracat alanında dünya pastasından aldığı payı artırabilmek için canla başla mücadele ettiklerini söyledi. Son olarak Akbank Genel Müdür Yardımcısı Oğuz, turizm sektörünün her zaman yanında olduklarını ve ilerleyen dönemde bugüne değin yapmış oldukları gibi sektörle çalışma yoğunluğunu arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.