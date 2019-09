Alanya'da Thomas Cook depremi

Ceren ŞAHİN

THOMAS Cook’un iflası tüm dünyayı olduğu gibi Alanya’yı da salladı. Turizmde sektör temsilcileri kötü bir gecenin ardından belirsizliklerle dolu koca bir gün geçirdi. İngiltere’de başlayan iflas domino etkisi yaratacak mı? Avrupa ve Rus pazarlarında son durum ne? İçeride kalan bakiyeler nasıl tahsil edilecek? Zararlar nasıl karşılanacak? Bunlar ve daha fazlası Alanya gündeminde sorulan soruların başlıcalarıydı. Antalya’da acil bir kriz masası oluşturulurken, Alanya’dan da toplantıya katılım sağlandı. Suların durulması ve sürecin nasıl işleyeceği ise herkes için merak konusu oldu.

‘GLOBAL BİR KRİZLE KARŞI KARŞIYAYIZ’

Michell Otel Genel Müdürü Güral Ceylan, iflası Yeni Alanya’ya değerlendirdi. Çarpıcı açıklamalarıyla dikkat çeken Ceylan “Tablo vahim. Zarar 80 milyon Euro’yu bulabilir” dedi. Ceylan’ın açıklamalarından satır başları ise şu şekilde oldu: “Tablo vahim. Thomas Cook’un iflası dünya Twitter gündeminde ve trendtopic’de 2 numara. Yalnızca bir saate 140 bin tweet atılmış. Bunun açıklaması şu ki, global bir krizle karşı karşıyayız. Yalnızca Alanya’dan değil daha geniş bir perspektiften bakacak olursak, Marmaris, Bodrum’u da katarak düşünürsek, tam bir vahamet olarak görüyorum. Kendi görüşüm. Marmaris, Bodrum bölgesinin tamamında yani Ege’de Thomas Cook’un yüzde 50 oranında bir gücü vardı. İflas demek, bu gücün o bölgeden yok olması demek. Peki, bu ne demek? Marmaris, Bodrum ve diğer destinasyonlar bundan sonrasında bizim aktif olduğumuz ve odaklandığımız pazarlara saldıracaklar demek. Bu da pazarda ciddi bir daralma demek. Yani pasta bölünecek. Önümüzdeki sezon bu yıl sevindiğimiz ciroların, turist sayılarının yakalanamayacağını düşünüyorum.

Alanya’da bulunan turistik isletmelerin yüzde 30’u süreçten ağır bir şekilde etkileneceklerdir. Finansal kayıp değerlendirilmelerinde her ne kadar şu an telaffuz edilen rakamlar 30-35 milyon Euro olsa da, benim tahminim 70-80 milyon Euro’yu bulacağı yönünde. Bizler Türk halkı olarak bazı şeyleri gizlemeyi severiz. Gurur yaparız. Ama benim tahminim bölgede 70-80 milyon Euro’luk bir açık olacağını düşünüyorum.

‘BU DURUMLAR İÇİN SİGORTA FONUMUZ NEDEN YOK?’

Ticari kayıplarımız için bir sigorta yaptırma şansımız var mı? Bu soruyu yıllardır soruyoruz. Sonuçta ticari kayıplar nelerdir? Firma battı bunun bir sigortası var mı? Bir garantisi var mı? Yok. Peki, biz ne yapacağız? Bugüne dek bu sorunlara hiçbir bir çözüm üretilmedi. Bunlarla alakalı ne Turizm Bakanlığı bünyesinde ne de Ekonomi Bakanlığı bünyesinde bir çalışma yapılmadı. Turizm Bakanlığının öncülüğünde bir sigorta birimi veya kayıplar fonu gibi bir fon oluşturulabilir. Bu fonlarla böylesi durumlarda oluşacak kayıplar en aza nasıl indirilebilir, yol haritaları belirlenebilir. Bunlar çok zor şeyler değil.

‘KREDİ ÇÖZÜM DEĞİL! YAMA YAMAYLA KAPANIR MI?’

Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kredi destek fonu oluşturulacağı ifade ediliyor ama insanlar zaten kredilerini ödeyemiyorlar. İkinci bir kredi verilmesi nasıl bir katkı sunacaktır? Bu tartışılmalı. Bunları düşünmek lazım. Altına girilecek olan ikinci bir kredi yükü çözüm değildir. Turizm Bakanlığı krediden ziyade hibelerle çözüm sunabilir. Bu kayıplar ancak hibe yoluyla en aza indirilebilir. Kredi, mevcut durumda, yamayı yamayla kapatmanın dışında bir şey değildir. Ben bunları gündemi yumuşatmak için konuşulmuş şeyler olarak görüyorum. Bakanlıktan net bir cevap olarak değerlendirmiyorum.

‘BİR AHTAPOTUN BAŞI ÖLÜRSE AYAKLARI YAŞAMAZ’

İngiltere’de başlayan iflas domino etkisi yaratır mı? Yaratacaktır. Zira düşünün ki, Thomas Cook bir ahtapot ve ahtapotun kafası ölmüş. Ayakları hayatta kalmaya çalışıyor. Ne kadar sürer? Bunu bu şekilde düşünmek lazım. Domino etkisi yaratacağına inanıyorum ben. Bu zamanla hatta birkaç günlük süreçte tek tek açıklanacak, ortaya çıkacaktır. Rusya farklı bir yapıda olabilir. Onu ayrı tutuyorum ama Avrupa’da Almanya, Belçika, İsviçre, Fransa veya İngiltere ayağı bir domino etkisi ile beraber tamamen yıkılacaktır.

‘İNŞALLAH KISA SÜREDE BELİRSİZLİKLER SONA ERER’

Kayıplar nasıl giderilecek? Muhattabımız kimdir? Turizm Bakanlığı burada öncülük yapacak mı? Bunları sorgulamak gerekiyor. İnanın şu anda ciddi bir bilgi kirliliği de söz konusu. İnşallah en kısa sürede üst düzey bir şekilde açıklamalar yapılır ve nasıl bir yol izlenileceği ile alakalı bir mutabakata varılır. Bu sektör bir barış sektörü. Dolayısıyla sonuna kadar arkasında durmamız gerekiyor.”

‘İŞLETMELERİN YÜZDE 80’İ THOMAS’LA ÇALIŞIYORDU’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya’daki işletmelerin yüzde 80’inin Thomas Cook’la bağı olduğuna vurgu yaparak “Şu anda herkes tedirgin. Yolcu tedirgin, otelci tedirgin. Tedarikçiler tedirgin. Kimse ne yapacağını da bilmiyor. Bu belirsizlik insanların kendisini kötü hissetmesine sebep oluyor. Bekliyoruz. Misafirlerimizi bilgilendirdik. Acentelerden gelen yazıları paylaştık. Ülkelerine nasıl dönebilecekleriyle alakalı yol gösterdik. Umut ediyoruz, umuttan da öteye geçilmiyor. Şu an içeride biriken bakiyeler de var. Yüklü miktarda bakiyeler var. Tahminimce Alanya’da bulunan turistik işletmelerin yüzde 80’i Thomas Cook’la az veya çok olmakla birlikte çalışıyordur. Thomas Cook büyük bir firma. Pazarı çok geniş olan bir firma. İngiltere evet başı çekiyor ama Almanya, Belçika, İsviçre, Fransa ve benzeri ülkeleri de kapsıyor. Dolayısıyla pek çok otel Thomas Cook’la çalışıyor. Dünya turizminin 11 Eylül’ü doğru bir cümle. Ben de katılıyorum. Başımıza ilk defa böyle bir şey geliyor. Küçük bir firma olsa hadi idare edilebilir. Ama o kadar büyük bir firma ki, iflastan sadece Türkiye değil, diğer ülkeler de etkilenecek. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Öyle bir sürece girdik. Sabırla beklemeliyiz. Gün ve gün gelişmelerden haberdar olup paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA SIKINTILI AMA RUS PAZARINDA SORUN YOK’

Rus pazarına bir sorun olmadığı yönünde aldıkları duyumların buruk da olsa bir sevinç yarattığını ifade eden Dahaoğlu “Ortada bir bilgi kirliliği var. Avrupa pazarında farklı ülkelerin etkilenip etkilenmediği yönünde çelişkiler var. Fakat şundan eminiz ki, bu konuda herkes hemfikir, henüz Thomas Cook Rusya ile ilgili herhangi olumsuz bir şey yok. Sadece bundan dolayı biraz memnunuz. Fakat onun dışındaki bütün pazarları etkiledi ve önümüzdeki süreçte de misafirlerini çekeceklerinin mesajlarını aldık. Az önce Alman pazarında yurt dışı ile bir görüşme yaptım. Condor uçuşlarını durdurmuş. Artık Türkiye’ye yeni yolcu gelmeyecek” şeklinde konuştu.

‘ALANYA İÇİN ALMAN VE RUS PAZARLARI ÇOK ÖNEMLİ’

SKAL Alanya Başkanı Mehmet Nedanlı ise önümüzde bulunan 48 saatin önemli olduğuna dikkat çekerek “48 saatin çok önemli olduğu bir tablo var. Tabi ki 178 yıllık bir firma bu halde olmaması gerekir. Dünyada büyük depremler yaratacak bir çöküş. 50’ye yakın ülkede iş yapan bir firma. 350-400 bin çalışanının olduğunu tahmin ediyorum. Çok büyük bir güç. Bunun otelleri ve acentaları var. İngiltere pazarında nakit problemleri var. Uçaklarını uçuramıyorlar, ödemelerini yapamıyorlar. Almanya pazarına sirayet edip etmeyeceği 48 saat içinde belli olur. Alanya için en önemlisi Almanya, Rusya ve İngiltere pazarı. Daha sonra ise İskandinav pazarı. 28 yıldır Alanya’dayım, edindiğim tecrübe bu yönde. Bizim için en önemlisi Almanya ve Rusya ayağında bir sıkıntı olmaması. Çünkü müşterilerimizin çoğu bu 2 ülkeden geliyor. Burada önemli olan ve öne çıkan şu ki, tesisleri kendi malı olup da sermayesi sağlamsa kişi süreci tolere edecektir. Ancak nakit anlamında gücü yoksa büyük bir darbe yiyecektir. Kiralık tesislerde de sıkıntı olabilir. Bu da tabi ki esnafa yayılacaktır” dedi.

‘THOMAS COOK TESİSLERİNDE CİDDİ SIKINTI OLACAK’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, Thomas Cook'un faaliyetlerini durdurma kararının sadece Alanya'da değil tüm dünyada ciddi bir yankı bulduğunu söyledi. Tüm ülkelerde faaliyetlerin sonlanmadığını belirten Sili, "Hali hazırda Almanya ve Rusya kanadındaki operatör bacakları faaliyetlerini sürdürmekte. İngiltere durmuş durumda. Çin kanadı da devam ediyor. Aslında iş İngiltere'ye kilitlenmiş durumda. Dün itibarıyla gelen tüm müşteriler İngiltere seyahat sigortası kapsamına alındı. Onlarla ilgili sorun yok. Şu anda herkesin sağduyulu yaklaşarak en az zararla atlatılması yönünde çaba sarf etmesi gerekiyor. Alanya özelinde ise Alanya'da birden fazla Thomas Cook markalı tesis var. Bu tesislerde ciddi sıkıntı olacağını düşünüyorum. Bir de Thomas Cook'un farklı pazarlarıyla çalışan oteller var. Gün içinde maliyet ve risk değerlendirmesi yapacağız. Sonuç olarak olmamasını arzu ettiğimiz bu olayı, minimum zararla atlatmak için çalışacağız" dedi.

GEÇMİŞ DÖNEM ALACAKLARI SORUNU

Faaliyetlerini durdurma kararı alan Thomas Cook'un müşterisi olan ve Alanya'da konaklayan turistler olduğunu aktaran Sili, "İngiltere haricinde diğer pazarlarda faaliyet gösteren tur operatörleri açıklamalar yaptı, 'Bu müşterilerle ilgili problem yoktur. Geri dönüş ve ödemeleri bizim garantimiz altındadır' diye ama burada önemli olan geçmiş dönem alacaklarıyla ilgili. Farklı tur operatörleri gelir veya gelmez ama önemli olan geçmiş dönem alacaklarıdır. Thomas Cook ile gelen misafir sayısında azalma olacağı kesin. Dünyanın her yerini etkileyen bu olayda, şu anda dünya genelinde 650 bin misafir var. Thomas Cook'un bizde de yüzde 10'a denk gelen bir payı var" diye konuştu.

'PANİK HAVASI YOK'

İlçede Thomas Cook konseptiyle franchising otel işleten Sun Prime C-Lounge Otel sahibi Şükrü Cimrin ise şöyle konuştu:

"Bugünden itibaren Thomas Cook İngiltere'den misafir almayacağız ve bütün rezervasyonlar şu andan itibaren geçersiz. Yarından itibaren şu an içerideki misafirlerin transferleri başlayacak. Ayın 6'sına kadar misafirler ülkelerine döndürülecek. Ümit ediyoruz sadece İngiltere olarak kalır ve Thomas Cook diğer ülkelerdeki operasyonlarına şu an ettiği gibi devam eder. Şu an en önemli şey, tesisimizde misafirlerimiz var ve panik havası yok. Sürekli bilgi geçiyoruz, Thomas Cook da bilgi geçiyor. İletişimi doğru tutup, sağduyulu davranıp, misafirlerin bu süreçten en az kaygı ile zararla ülkelerine geri dönmelerini sağlamaktır. Bugün dahil İngiliz misafirler İngiltere Kamu Otoritesi (ATOL) güvencesinde, bakanlığımız da bunu teyit etti."

ŞOK İDDİA: TURİSTLER SOKAĞA ATILIYOR

Turizmci Mehmet Türemiş, Alanya'da bazı otellerin Thomas Cook müşterilerini sokağa attığını iddia etti. Alanya'da restoran işletmeciliği yapan Mehmet Türemiş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ortaya attığı iddiada "Thomas Cook firmasının müşterilerini oteller sokağa atmaya başlamış! Bu hiç olmadı. Bazı turistler valizleri elinde Alanya’yı terk ediyorlar" dedi. Ellerinde valizle yürüyen 3 turistin fotoğrafını paylaşan Türemiş'in iddiası şok etkisi yarattı.