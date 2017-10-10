Alanya'da tabela vergisi bilmecesi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin, tabela vergisini Alanya Belediyesi'ne ödeyen D-400 Karayolu üzerindeki otel ve işyerlerine tabela vergisi yoklaması tutması büyük tepkilere yol açtı. Konuyla ile ilgili bir açıklama yapan Alara Turizm Yatırımcıları Derneği (ALTUYAB) Başkanı Serdar Gür, sorunun çözümü için taraflara çağrıda bulundu. Gür, konuyla ilgili olarak Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) da devreye girerek, üyelerinin mağduriyetinin önlenmesi için çaba harcamasını istedi.

'TARAFLAR UZLAŞMALI'

Okurcalar Alara turizm bölgesi otellerinin bugüne kadar yol kenarlarında bulunan tabelalarla ile ilgili ilan reklam vergilerini Alanya Belediyesi'ne ödendiklerini söyleyen Gür, şöyle konuştu: "Yeni bir uygulama ile Antalya Büyükşehir Belediyesi de otellere aynı ilan reklam vergisi ile ilgili tahakkuklar göndermektedir. Konu Alanya Belediye Başkanlığı'na iletildiğinde Danıştay'ın 2006/1779 ve 2007/2092 sayılı kararları gereği vergilerin Alanya Belediyesi'ne yatırılması gerektiği belirtilmektedir. Bu bağlamda vergilerini ödeyen otelciler, tekrar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tahakkukları ile karşılaşmaktadır. İşin doğrusu bu iki belediyenin kendi aralarında çözüm odaklı bir sonuca varmalarıdır. Fakat bir sonuca ulaşılmamış olması otelcileri zor durumda bırakmaktadır. Konuyla ilgili olarak ALTSO'nun da devreye girerek, üyelerinin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi, bu üzücü durumun bir an önce çözüme kavuşturulması için çaba harcaması temennimizdir."