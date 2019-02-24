Alanya'da spor turizmini konuştular

Alanya Gençlik Merkezi Müdürü olarak atanan Emre Kıldırgıcı’ya ‘Hayırlı olsun’ ziyaretleri devam ediyor

Alanya'da spor turizmini konuştular
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ALANYA Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Hızır Bozdoğan ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu Üyesi Kerim Yılmaz, görevine yeni başlayan Kıldırgıcı’ya başarı dilediler. Spor turizmi ile anılan Alanya için önem arz eden Alanya Gençlik Merkezi’nde 7-29 yaş arası bireylere sportif ve kültürel alanlarda mesleki kurs ve eğitimler veriliyor.
 

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