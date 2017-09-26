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'Alanya'da sezon zorluklarla geçti'

Turizm döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte tesislerde kapanma hazırlıkları başladı. Havaların sıcak olmasına karşın düşük rezervasyon oranlarının açık olan tesisleri zarar ettirdiği ileri sürülüyor

'Alanya'da sezon zorluklarla geçti'

Turizm döneminin sonuna gelinmesiyle birlikte tesislerde kapanma hazırlıkları başladı. Havaların sıcak olmasına karşın düşük rezervasyon oranlarının açık olan tesisleri zarar ettirdiği ileri sürülüyor

26 Eylül 2017 Salı 21:25
'Alanya'da sezon zorluklarla geçti'
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ALANYA'DA kış dönemine gelinmesine karşın hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması turizme elverişli bir ortam yaratıyor. Ancak, rezervasyon sayılarının yeterli seviyede olmaması da tesisleri zarar ettirecek boyuta geldi. Alanya'da birçok tesis kapanma hazırlıkları yapmaya başladı. Birçok tesisin Eylül ayı sonu itibariyle kapatmayı planladığını ifade eden turizmciler, Ekim ayının ortalarına doğru Alanya'daki tesislerin yüzde 80'inin kapanacağını belirttiler.
'TÜM SEZON ZORLUKLARLA GEÇTİ'
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu, tesislerin tüm sezon boyunca zor bir süreçten geçtiğini ifade ederek, tesis kapatma döneminin geldiğini söyledi. "Sezon çeşitli sebeplerden dolayı düşük doluluk oranlarıyla geçti" diyen Çavuşoğlu, "Avrupa'da çok ciddi kaybımız var. Kaynak pazarlarımızı neredeyse tamamen kaybetme noktasına geldik. Rusya'dan bu yıl çok ciddi talep oldu ancak bu turist sayısı istatistiğini yükseltmekten öteye gitmedi. Gelirler ciddi oranda düştü. Tesisler şimdiden kapatma yoluna giriyor" dedi.
'SEZON DÖNEMLERİ GİDEREK KISALIYOR'
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise şu ifadeleri kullanarak sezonun geldiği noktayı özetledi: "Zor bir sezon geçti. Destinasyon olarak zor bir dönemden geçtik. Gerçek şu ki sezon ciddi anlamda kısaldı. Eskiden Mart ayında açılıp Kasım ayına kadar süren bir sezon geçirirdik ama şimdi ne yazık ki Nisan-Eylül arasına sıkışmış bir sezonla yaşıyoruz. Üstelik bu da dolu dolu geçen bir sezon değil. Sezonu uzatmanın yollarını arıyoruz ama mevcut sezonu bile koruyamıyoruz. Daha yapıcı, daha kalıcı çözümler üretmemiz gerekiyor. Bunun için de durmadan çalışmalıyız. Şu an tesislerin birçoğu kapandı, açık kalan da maksimum Ekim ayının 15'ine kadar kalacaklar."

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Son Güncelleme: 26.09.2017 22:48
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