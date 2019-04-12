Alanya'da sezon öncesi denetimler arttı

ALANYA’NIN en eski ve merkezi pazar yerlerinden olan Cuma Pazarı’nda esnaf artan denetimden şikayetçi. Pazarcılar, geçtiğimiz dönemlerde perşembe günü saat 17.00’den önce pazar alanına tezgahlarını yerleştirebilirken, yeni uygulama ile bunun yasaklandığını öne sürdüler.

Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ise, uygulamanın yeni olmadığını söyledi. Pazar için hazırlıklarını perşembe günü yapan esnafa, saat 17.00’den önce izin verilmediğini belirten esnaf, kurala uymayan pazarcıların yüksek para cezaları aldığını kaydederek “Seçimden hemen sonra kurallar, yasaklar başladı. Akşam 17.00’den sonra biz burada ne yapacağız? İşlerimizi yetiştiremiyoruz. Tezgahlarımızı zamanında kuramıyoruz” dediler.

‘KURAL YENİ DEĞİL’

Pazarcıların şikayetleri üzerine Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit, uygulamanın yeni alınmış bir karar olmadığını belirterek "Perşembe günüyle ilgili saat kuralımız nedeniyle bir pazar esnafına dahi ceza yazılmış değil. Perşembe günleri için kararımız yazın 19.00, kışın ise 17.00 olarak uzun zaman önce alındı. Saat kuralımız, Alanya Pazarcılar Odası, pazar esnafı ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in ortak kararı olarak getirildi. Ancak bu kuralın uygulanmasında özellikle kış sezonunda bazı toleranslar tanınıyordu ama turizm sezonuna hazırlık yaptığımız bu dönemde denetimler de sıklaştı. Yaka kartı, önlük, çizgi ihlali ve saat 17.00 kurallarıyla ilgili daha ciddi denetimlerin yaşanması bu sezonda normaldir. Pazar esnafımız bu kurallardan çok önceden beri haberdar, bizler de pazarda disiplini sağlamalıyız. Hasan Sipahioğlu’nun belediye başkanlığı döneminde Perşembe günü gece saat 24.00’de tezgah açabiliyorlardı. Benim girişimlerim ve Başkan Adem Murat Yücel’in de işbirliği ile bu saat çok daha erkene alındı aslında. Buradan konuyla ilgili Başkan Yücel’e bir kez daha teşekkür ediyorum. Pazarcı arkadaşlarımı da kurallara uymaya ve bizlere yardımcı olmaya davet ediyorum" dedi.

