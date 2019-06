Alanya'da satılık otel sayısında düşüş

ÖZEL HABER - Ceren ŞAHİN

SAHİBİNDEN.COM verilerine göre, Antalya’da son bir ayda 207 turistik tesis satışa çıktı. Kemer 41 tesisle ilk sırada yer alırken, onu 35 tesisle Manavgat, 34 tesisle Muratpaşa, 32 tesisle Alanya izledi. Sıralamada 4’üncü olan Alanya, Antalya’daki satılık turistik tesislerin yüzde 15.4’üne sahip. Ayrıca Kaş’ta ve Konyaaltı’nda 18’er, Serik’de 17, Kumluca’da 6, Aksu’da 3, Finike’de 2, Gazipaşa, Demre ve Kepez’de ise 1’er turistik tesis satışa çıkarıldı.

EN PAHALI TESİS 6 MİLYON TL

Alanya’da satışa çıkan en pahalı tesis ise 5.835.832.00 TL üzerinden satışa çıktı. 30 Mayıs 2019 itibariyle satışa çıkan 32 odalı tesis 80 yatak kapasitesine sahip ve Güllerpınarı Mahallesi’nde bulunuyor. En ucuzu ise 875.000 TL. Alanya’dan verilen son satılık ilanı ise 16 Haziran’da yayınlandı.

ALANYA’DA TURİZM İYİLEŞİYOR

Alanya’da 2018 yılında 51’i turistik tesis olmak üzere satışa çıkan gayrimenkullerin toplamı 109 olarak açıklanmıştı. Rakamlara göre aradan geçen 5 aylık kısa bir sürede Alanya’da satılığa çıkan turistik tesis sayısı yüzde 38 oranında azaldı. Turizmin krize girdiği 2017 yılının yüksek sezonunda ise Alanya’da her 10 tesisten biri satılıktı. Turizmde yaşanan iyileşme 2019 yılında satışa çıkan tesis sayılarında da hissedildi.

‘KRİZDEN SONRA 2018’DE TOPARLANDIK’

Konaklı Turistik İşletmeciler Derneği (KONTİD) Başkanı Ali Orkan, satılığa çıkarılan turistik tesis sayılarının ilerleyen dönemlerde daha da azalacağını belirtti. Orkan, “2016-2017 yıllarındaki turizm sezonlarının çok kötü yaşandığı bir dönemden sonra satılık tesis sayısının artması doğaldı. Ancak 2018’deki toparlanma ve 2019’a yansıyan artış ümitleri tesisleri tekrar değerli kıldı. Döviz kurlarını da hesaba katarak gelir rakamlarının da artacağını ön görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda tesislerimiz daha değerli bir hale gelecek. İlerleyen dönemlerde de satılığa çıkarılan turistik tesislerin sayılarında düşüş olacağını tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.

‘2020’DE DAHA ÇOK DÜŞECEKTİR’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, krizin hakim olduğu yılların ardından Türkiye turizminin eski günlerine dönmeye başladığına dikkat çekti. Dahaoğlu “2017 yılında insanlar gelecekten umutsuzlardı ve ciddi bir krizin içindelerdi. Bazıları krizden bankaların desteğiyle kurtulurken, bazıları tesislerini satışa çıkarmayı uygun görmüşlerdi. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin eski günlerine doğru dönüş yaşadığını görüyoruz. Turizmde beklenen hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu da sektörün en temel yapı taşlarından olan otel işletmecilerini yakından ilgilendiren bir durum. Satılık otel sayılarının azalması krizin hakim olduğu yıllara göre her şeyin daha iyi olduğunu gösteriyor. Umut ediyoruz ki 2020 yılında bu sayı daha da düşecektir” dedi.

İCRADAN SATILIKLAR DA DÜŞTÜ

Turizmde geçtiğimiz yıllara oranla yaşanan iyileşmenin icradan satılıklara da yansıdığını ifade eden Avukat Fatih Barcın “Alanya’da krizin hakim olduğu 2016-2017 yıllarını geride bıraktık. 2018 turizm sezonu Alanya’ya can suyu oldu. 2019 için de verilerin iyi olduğu yönünde açıklamalar mevcut. Bu iyileşme icradan satılıklarda da kendisini gösteriyor. Elbette sezon içerisinde olmamız da bu düşüşün etken faktörlerinden biri. İcradan satılık otellerin sayılarında geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl düşüş yaşandığını gözlemliyoruz. 2023’e kadar turizmde iyileşme sürecinin devam edeceği düşünülürse ilerleyen yıllarda rakamlar daha da düşüş gösterecektir” ifadelerini kullandı.