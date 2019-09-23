Alanya'da sahiller tıklım tıklım

HAVA sıcaklığının 30 derece, nem oranının yüzde 35, deniz suyu sıcaklığının ise 28.5 derece ölçüldüğü ilçede dünyaca ünlü mavi bayraklı Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler, denizin tadını çıkardı. Güneşlenmeyi tercih edenler ise şezlonglara ve kumlara uzanarak keyifli anlar yaşadı. Bazıları sahilde kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistler ise uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, Alanya’da hava sıcaklığının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.