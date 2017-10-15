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Alanya'da sahil güvenlik gemisi dalış turizmi için batırıldı

Alanya sahili açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca hurdaya çıkarılan 40 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki Sahil Güvenlik gemisi, dalış turizmini geliştirmek amacıyla batırıldı

Alanya'da sahil güvenlik gemisi dalış turizmi için batırıldı

Alanya sahili açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca hurdaya çıkarılan 40 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeki Sahil Güvenlik gemisi, dalış turizmini geliştirmek amacıyla batırıldı

15 Ekim 2017 Pazar 17:14
Alanya'da sahil güvenlik gemisi dalış turizmi için batırıldı
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Mehmet AL

SAHİL Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 45 yaşındaki gemi, konvoy eşliğinde batırılacağı Alanya Kalesi Fosforlu Mağara  mevkiisine getirildi. Sahilden 100 metre açığa çekilen gemiyi batırmak için su pompalandı. TCSG-127 adlı geminin 30 metre derinlikteki zemine batması, alkış ve tekne kornaları eşliğinde yaklaşık bir saat sürdü.

Programda, yapılan plaket töreninde konuşan Sahil Güvenlik Yüzbaşı TCSG 70 Komutanı Çağlar Hanımeli, 1969 yılında Gölcük'te üretilen geminin 1971 yılında göreve başaldığını söyledi. Samsun, Bartın, Amasra ve Antalya'da görev icra eden geminin etkin bir şekilde sahil güvenlik Komutanlığı'na hizmet ettiğini söyledi. 1 Kasım 2016'da görevini tamamalayan emektar geminin son komutanı olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Hanımeli, geminin bu tarihten itibaren de dalış turizmine hizmet edeceğini belirtti. 

TCSG-127 geminin özgeçmişi

TCSG-127 adlı gemi, 1971 yılında denize indirildi. 2016'a kadar Sahil Güvenlik Komutanlığı emrinde kullanılan TCSG-127, 40 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeydi.

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Son Güncelleme: 15.10.2017 17:27
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