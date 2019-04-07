Alanya'da sağlık turizmi için bir adım daha

ALANYA, sağlık turizminin vazgeçilmezi olabilir. Cumhurbaşkanlığı himayesinde bu yıl üçüncü kez düzenlenen sağlık, spor ve alternatif turizm alanlarında sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası iş geliştirme platformu Hestourex’in 2019 organizasyonu Antalya’da gerçekleştirildi. 4-7 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyona dünyanın pek çok ülkesinden özellikle sağlık turizmi alanında başarı gösteren isimler katıldı. Katılımcılar, organizasyonun son gününde, Alanya Sağlık Turizmi Derneği (ASTUD) ve Türkiye Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu'nun (TURSAF) girişimleri ile Alanya’ya ziyarette bulundular.

Ziyaretçiler, ASTUD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Erkan Karadağ ve dernek üyeleri ile Başkent Hastanesi ve ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni gezerek, Alanya’nın sağlık sektöründeki imkan ve profesyonelliğine tanık oldular.

ALANYA'NIN TANITIMINA BÜYÜK KATKI

Sağlık kuruluşlarının ardından Alanya’nın eşsiz güzelliği ile de tanıştırılan Hestourex 2019 katılımcıları, teleferik ile Alanya Kalesi’ne çıkarak, gezilerini burada sürdürdü.

Dr. Erkan Karadağ, Dim TV'ye (dimtv.tv) yaptığı açıklamada, organizasyonun Alanya’nın tanıtımında büyük rol oynadığının altını çizerek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hestourex organizasyonunun Alanya ayağını oluşturuyor. Bilindiği üzere Dünya Sağlık ve Spor Turizmi Kongresi’ne Antalya üçüncü kez ev sahipliği yapıyor. Birincisi Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun mihmandarlığında düzenlendi, artık Antalya ile özdeşleşerek bir marka haline geldi. İlkinde yaklaşık 105 farklı ülkeden 4 bin 200'e yakın satın alma birimini bir araya getiren bu organizasyona Alanya’daki tüm yerel faktörler ciddi anlamda destek sağlamıştır. Organizasyonun amacı Türkiye’deki sağlık ve termal tesislerinin, sağlık ve spor turizmi yapılabilecek konaklama tesislerinin yabancı satın alma heyetleriyle buluşmasını sağlamaktır. Kendine has özellikleri ile tanınan Alanya’da ise iki üniversite hastanesinin olması, sağlık altyapısının tamamlanmış olması, bir turizm kenti olması sebebiyle kendi ülkelerinden sağlık turizmi için hasta gönderebilecek, tedavinin tatil konsepti ile birleşebilecek bir şehir olduğunu göstermek istedik. Organizasyonda Alanya’yı tanıtmak için büyük çaba gösteriyoruz. Hestourex, Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve altı bakanlık tarafından desteklenen bir organizasyon. ANFAŞ’ta gerçekleştirilen bu organizasyonda Türkiye’deki birçok sağlık tesisi yurtdışından gelen satın alma heyetleriyle buluştu. Burada da özellikle 45 kişilik bir grup ağırlıyoruz, bu gruptakiler kendi ülkelerinde sağlık turizmi alanında ülkemizi tanıtabilecek yetkinlikte ve ticari iş hacmini genişletme kapasitesi olan kişiler. Siz değerli basın mensuplarımız ve özellikle Ortadoğu bölgesinde yayın yapan medya ajansları da etkinliğimizi takip ederek Alanya’nın tanıtımına katkı sağlamış oluyorsunuz. Bu organizasyonun fikri yapısı tamamen Alanya Sağlık Turizmi Derneği’nden çıktı ve şekillendi. Dışişleri Bakanımızın da destekleriyle Türkiye genelinde bir markaya dönüştü. Etkinliğin her sürecinde destek veren Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Sayın Mehmet Şahin ve Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel’e teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Hestourex’le birlikte büyüyen bir yapımız var. Merkezi Alanya’da olan Sağlık Turizmi Derneği bünyesinde 21 ilde tüm Türkiye’yi temsil eden Sağlık Turizmi Dernekleri Federasyonu’nun merkezi de Alanya’dır. Bütün bu büyük organizasyonların çıkış noktası da Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun öncülüğünde Alanya olmaya devam etmektedir" dedi.

'ALANYA SAĞLIK TURİZMİ İÇİN ÇOK UYGUN'

ASTUD’un kuruluş amacı ve faaliyetlerinden bahseden Dr. Karadağ ise "Alanya Sağlık Turizmi Derneği’nin amacı, Türkiye’de sağlık turizmi gerçekleştirilebilecek ender kentlerden biri olan Alanya’yı bu alanda tanıtmak ve yapılandırmaktır. Alanya, yaklaşık yarım asırdır turizm kültürüyle yoğrulan bir şehir olmuştur. Aynı zamanda Alanya’da yerleşik yabancıların sayısının çok fazla olması hasebiyle 3'üncü yaş (geriatri) turizmi için en uygun kentlerden de biridir. Sağlık altyapısının tamamlanması, iki havaalanına da ulaşımın yakın olması gibi özellikleriyle Alanya sağlık turizmi için çok uygun bir şehir. Derneğimizin kuruluşunun ardından Alanya’da sağlık turizmine destek verebilecek tüm özel ve kamu hastaneleri, konaklama hizmeti verebilecek tesisleri, diş klinikleri derneğimize üye olmuştur. ASTUD tamamen gönüllülük esası üzerine ve yaşadığımız kente gönül borcunu ödemekle mükellef olan gönüllüleriyle kurulu bir dernektir" ifadelerini kullandı.