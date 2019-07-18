Alanya'da rehberden şok itiraf: Turiste 'Otelden çıkma' diyoruz! 

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya'da görev yapan bir turist rehberinin şok itiraf ve sözlerini sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan duyurdu. Dim'in, rehberin şok sözlerinin yer aldığı mesajı şöyle: "Bir turist rehberiyle konuştum. Alanya’yı sordum. 'Çok kötü imaj' dedi ve açıkladı: 'Barlar Sokağı'nda hırsızlık, kapkaç ve taciz had safhada. Genç bayanların içkisine ilaç atıyorlar tecavüz amaçlı. Esnaf hala kazıklıyor. Kol-bacaktan çekiyor. Biz de turiste otelden çıkma diyoruz.'

'BİNDİKLERİ DALI KESMESİNLER'

Dim, mesajının devamında Alanya esnafına şu önemli uyarılarda bulundu: "Bu şartlarda milyon değil milyar turist gelse esnafın para kazanma şansı var mı? Çarşıya acilen çeki düzen verilmeli. Polisiye/idari önlemler bir yere kadar. Esnafın kendi kendini kontrol etmesi lazım önce. Bindikleri dalı kesmesinler. Alanya’ya bir gelen turist bir daha gelmez."