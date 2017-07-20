Alanya'da plajlar tıklım tıklım

ALANYA Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 68 olarak ölçüldüğü Alanya'da sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı tatilciler plajları doldurdu. Alanya'nın ünlü Damlataş ve Kleopatra plajlarına gelen tatilciler sıcaklığı 27 derece olarak ölçülen suya kendilerini bıraktılar. Bazı turistler denizin keyfini çıkarırken, bazıları ise güneşlenmeyi tercih etti.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak havanın haftasonuna kadar artarak devam edeceğini belirtti.