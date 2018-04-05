Alanya'da plajlar hareketlendi

TÜRKİYE’NİN doğusundaki birçok ilde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösterirken, Alanya’da güneşli günler yaşanıyor. Güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler soluğu dünyaca ünlü Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarında aldı. Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının 19, nem oranının yüzde 50 ölçüldüğü Alanya'da tatilciler denize girdi. Bazı turistler ise kumlarda güneşlenirken müzik dinledi ve kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Bazı tatilciler ise teleferiğe binerek Alanya'nın doğal güzelliklerini kuşbakışı seyretme fırsatı buldu. Meteoroloji yetkilileri, Alanya'da sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.
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