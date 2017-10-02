Alanya'da plajlar doldu

KENTTE 3 gündür bulutlu ve aralıklarla sağanak yağışın etkili olduğu hava, yerini güneşe bıraktı. Ekim ayında tatil yapan turistler, plajları tıklım tıklım doldurdu. Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının ise yüzde 49 olarak ölçüldüğü Alanya’da Damlataş, Kleopatra ve Keykubat plajlarına akın eden yerli ve yabancı tatilciler denize girerek serinledi. Güneşlenmeyi tercih edenler de şezlongları doldurdu. Bazı tatilciler ise kendilerini kızgın kuma atarak güneşlenip kitap okurken, deniz kenarında uzanarak dalgalarla serinleyen turistlerden bazıları uykuya daldı. Deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar da plajda renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri Alanya’da sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini belirtti.