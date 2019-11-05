‘Alanya'da merkez otelleri HD uygulamamalı’

EKONOMİNİN bacasız sanayisi turizm sektöründe 2019 rekorların yılı oldu. Turizmin başkenti Antalya yılın ilk 10 ayında tarihinin en yüksek turist sayısına ulaştı. Alanya da pastadan payını aldı. Geçtiğimiz yıla oranla Alanya'ya gelen turist sayısı 720 bin 520 kişi artarak yaklaşık 5 milyonu buldu. Peki, artan turist sayısı esnafa yaradı mı? Dim TV (dimtv.tv), sezonu noktaladığımız şu günlerde mikrofonlarını esnafa uzattı. Esnaf 2019 turizm sezonunun da kendilerine yaramadığından yakınarak, turistin çokluğunun esnafı doyurmadığını ifade ettiler.

BAKANLIK HD’YE SINIRLAMA GETİRMELİ

İfade edilen ve görünen o ki turistin çokluğu esnafı bu yıl da tatmin etmedi. Peki, turizmciler esnafın şikayetlerini nasıl değerlendirdi? Dim TV (dimtv.tv), madalyonun diğer tarafından da baktı ve mikrofonlarını turizmcilere uzattı. Incaming temsilcilerinden Suat Çavuşoğlu konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Her şey Dahil (HD) sistemine dikkat çekerek “Alanya’mız Antalya bölgesindeki en büyük destinasyonlardan bir tanesi. 2019 yılında Alanya yoğun şekilde turist aldı. Turist almasının nedeni ise ağırlıklı olarak HD uygulamamızdı. Yalnızca Alanya değil, tahmin ediyorum ki Side, Belek ve Kundu için de bu durum geçerli. Lakin unutmayalım ki Side, Belek ve Kundu bölgelerindeki otellerin merkeze olan uzaklığı Alanya’mız gibi değil. Alanya’da merkez otel yoğunluğumuz da son derece fazla ve bizler kent merkezinde bulunan küçük yıldızlı pansiyonlarda bile HD uyguluyoruz. Bunun değişmesi lazım. HD uygulanan otellere gelen misafirlerimiz dışarı çıkmıyor. Dışarı çıkmadığından dolayı da turistin çokluğu esnafa yansımıyor. Turizm Bakanlığı'nın bu olaya el atması gerekiyor. Turizm Bakanlığı bazı kriterler belirlemeli. Yani hangi oteller HD kullanabilir? HD sistemi bütün otellerce uygulanabilir bir sistem olmamalı. Buna bir sınırlama getirilmeli. Bakanlığın yaptırımlar uygulanması lazım yaptırım uygulamadığınız sürece bu iş düzelmez. Mesela ben kendi otelimde oda kahvaltı veriyorum ve iyi de pazarlayabiliyorum. Bu getirilmediği sürece ne esnafımız daha çok ağlar” şeklinde konuştu.