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Alanya'da Mayıs ayı için turizmciye müjde

2018 turizm sezonu, kötü geçen 2016 ve 2017 sezonlarının kötü izlerini silecek. Mayıs itibariyle Alanya'daki tesislerin büyük bir çoğunluğunun yüzde 100 doluluklara ulaşacağı bildirildi

Alanya'da Mayıs ayı için turizmciye müjde

2018 turizm sezonu, kötü geçen 2016 ve 2017 sezonlarının kötü izlerini silecek. Mayıs itibariyle Alanya'daki tesislerin büyük bir çoğunluğunun yüzde 100 doluluklara ulaşacağı bildirildi

29 Nisan 2018 Pazar 22:57
Alanya'da Mayıs ayı için turizmciye müjde
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Yasin ARAZ

ALANYA'DAKİ turistik tesislerin 15 Nisan itibariyle açıldığını ifade eden Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, 15 günlük süreçte Alanya'daki tesislerin ortalama yüzde 40 doluluk rakamlarını yakaladığını ifade etti. Dahaoğlu, Mayıs ayına ilişkin ise müjde niteliğinde veriler paylaştı.
'MAYISTA DOLULUK YÜZDE 100 OLACAK'
Dahaoğlu şu bilgileri verdi: Tesisler 15 Nisan itibariyle kapılarını açtılar. Tesisler ne kadar geç açılırsa o kadar çok eleman sorunu oluyor. Nitelikli eleman sorunu var zaten. Doluluk anlamında ise sevindirici nokta, mayıs ayı itibariyle Alanya dolacak. Hollanda’da 2 haftalık okul tatil dönemi var. Rusya’da da bayram dolayısıyla tatil var. Almanya’da da 1 Mayıs itibariyle bir tatil süreci var. Mevcutta otellerdeki doluluklar yüzde 40-50’lere varmış durumda. Mayıs ortasında yüzde 100 doluluklar olacak. Haziran’da yüzde 80'e inecek. Temmuzdan sonrasını da bekleyip göreceğiz. Tek sıkıntı, iç pazarın seçimlerden dolayı durağanlaşması."
'REZERVASYONLAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR'
Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili de "Avrupa ve Rusya pazarındaki rezervasyonlar iyi durumda. Rusya'da bu hafta çok önemli, çünkü onların 1 Mayıs'ta bayram dolayısıyla 10 günlük bir tatilleri var. Satışların en yoğun olduğu haftaya girdik. Avrupa'da da ekside olan hiçbir pazarımız yok. Artışlar devam ediyor. Avrupa'da artışlar ortalamada yüzde 25'lerde seyredecek. Ancak tabi ki pazar pazar değişkenlik gösterebilir" ifadelerini kullandı.

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