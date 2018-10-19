Alanya'da kış turizmine bisiklet katkısı

ALANYA'DA ilk kez düzenlenen ve üç gün süren bisiklet festivalinin ardından festival organizatörleri teşekkür turuna çıktı. Festivall.com.tr ve Alanya Doğa Sporları Kulübü (ALDOSK) tarafından düzenlenen, Alanya Belediyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’nin (ALTİD) destek verdiği organizasyon ilk kez düzenlenmesine rağmen büyük ilgi gördü. Festival organizatörleri festivalin ardından etkinliğe destek veren ALTİD Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Burhan Sili ve Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba'ya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Sili: “Kış turizmi için başarılı bir çalışma oldu”

ALTİD Başkanı Burhan Sili, “Alanya Bisiklet Festivali ilk kez bu sene yapıldı. Burada öncelikle organizasyona öncülük eden Kerim Coşkun olmak üzere belediyemiz ve ALTİD olarak iyi organize olduk ve 22 şehirden gelen 200 uzun yol bisikletçisine ev sahipliği yaptık. Bu manada spor turizminin Alanya için ne kadar uygun olduğu yeniden gözler önüne serildi. Profesyonel spor yapanların kamplarını özelikle 'Ölü Sezon ' dediğimiz kış aylarında Alanya'ya kazandırılmasının şehrimize ve esnafa ciddi katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kış turizmine katkı sağlayan bu tip etkinliklere desteklerimiz devam edecek” dedi.

Akbaba: “Alanya organizasyon şehri”

Festival komitesi etkinlik boyunca gezi güzergahları üzerinde üst düzey güvenlik sağlayan jandarma personeline teşekkür etti. Yarbay Serkan Akbaba da “Alanya tam bir organizasyon şehri. Spor organizasyonları için şartlar çok uygun. Biz de bu organizasyonlarda üzerimize düşeni profesyonelce yapıyoruz” diye konuştu.