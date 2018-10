Alanya'da kış turizmi nasıl hareketlenir? 

ALANYA esnafı özellikle yaz aylarında yapılan etkinliklerin ve festivallerin ölü geçen dönemleri hareketlendirmek için de yapılması gerektiğinin altını çizdi. Alanya'nın kış turizmini hareketlendirmek için yapılması planlanan Akdağ Kayak Merkezi ve Golf turizmine ağırlık verilmesinin de kendilerine ek bir kazanç kapısı olacağını belirten esnaf, "Bu konuda en çok politikacılarımıza görev düşüyor. Bu konularda siyasilerden sadece seçim zamanı değil her zaman girişim bekliyoruz. Alanya'da her şey yapılabilir. Kayak merkezi, spor ve golf turizminin yanı sıra aslında çok fazla kışın etkisini yaşayamayan Alanya'da çim kayak merkezi de açılabilir. Bu tarz aktivite merkezleri hem yerli hem yabancı her kitleyi Alanya'ya çeker. Özellikle de bu tarz turizm alanları elit kesimlerin özel ilgi alanı olduğu için harcama yapan turisti de şehrimize çekmiş oluruz" dedi.

