Alanya'da kaçak turla savaş sürüyor

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Alanya YTK İkinci Başkanı Kerim Yılmaz, Alanya ve Kıbrıs arasında feribot seferleri düzenleyen Today Turizm’in faaliyetinin 5’inci ayı olmasına rağmen evraklarını tamamlamayarak kaçak faaliyette bulunması sebebiyle kapatıldığını duyurdu

Alanya'da kaçak turla savaş sürüyor
banner404

AKGÜNLER  Turizm’in Alanya partneri Today Turizm, Alanya ve Kıbrıs arasında feribot seferlerine ilk kez 2018 yılı Mayıs ayında başlamış ve ilk seferinde 42 yolcusu ile Kıbrıs’tan Alanya’ya demirlemişti. Firma, aradan geçen beş ayın ardından TÜRSAB tarafından istenilen kriterleri yerine getirmediği ve başka bir isim altında faaliyet gerçekleştirdiği gerekçeleriyle ‘Kaçak Acentecilik’ faaliyeti yapmak suçundan kapatıldı ve ceza-i işlem uygulandı. 

‘ESNAFI VE VATANDAŞI KORUYORUZ’
Yılmaz ve Alanya Turizm İlçe Ofisi yetkilileri Akgünler Turizm adı altında faaliyet gösteren Today Turizm’e ait işyerinde incelemelerde bulundu. Yılmaz, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada “İlgili firmayı bir süredir takip ediyorduk. Today Turizm ismi ile başvuru yapılmış ancak hiçbir evrak tamamlanmamış. Bir de Akgünler Turizm’in tabelası asılarak satış yapılıyor. Acente içerisindeki denetimlerde kaçak faaliyet yapıldığını tespit ettik ve gerekli işlemleri gerçekleştirdik. Bizim üyelerimiz aidat ödüyor, sattığı turdan dolayı sorumluluk altına giriyor. Biz esnafımızın hakkını yedirmeyiz. Ayrıca vatandaş da kaçak tur satın aldığı takdirde haklarını kaybediyor. Amacımız feribot hizmetini yok etmek değil ama güvenli ve hukuka uygun ticaret yapılmasını sağlamak” ifadelerine yer verdi.

YORUM EKLE
Gönder

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479