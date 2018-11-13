Alanya'da kaçak turla savaş sürüyor

AKGÜNLER Turizm’in Alanya partneri Today Turizm, Alanya ve Kıbrıs arasında feribot seferlerine ilk kez 2018 yılı Mayıs ayında başlamış ve ilk seferinde 42 yolcusu ile Kıbrıs’tan Alanya’ya demirlemişti. Firma, aradan geçen beş ayın ardından TÜRSAB tarafından istenilen kriterleri yerine getirmediği ve başka bir isim altında faaliyet gerçekleştirdiği gerekçeleriyle ‘Kaçak Acentecilik’ faaliyeti yapmak suçundan kapatıldı ve ceza-i işlem uygulandı.

‘ESNAFI VE VATANDAŞI KORUYORUZ’

Yılmaz ve Alanya Turizm İlçe Ofisi yetkilileri Akgünler Turizm adı altında faaliyet gösteren Today Turizm’e ait işyerinde incelemelerde bulundu. Yılmaz, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada “İlgili firmayı bir süredir takip ediyorduk. Today Turizm ismi ile başvuru yapılmış ancak hiçbir evrak tamamlanmamış. Bir de Akgünler Turizm’in tabelası asılarak satış yapılıyor. Acente içerisindeki denetimlerde kaçak faaliyet yapıldığını tespit ettik ve gerekli işlemleri gerçekleştirdik. Bizim üyelerimiz aidat ödüyor, sattığı turdan dolayı sorumluluk altına giriyor. Biz esnafımızın hakkını yedirmeyiz. Ayrıca vatandaş da kaçak tur satın aldığı takdirde haklarını kaybediyor. Amacımız feribot hizmetini yok etmek değil ama güvenli ve hukuka uygun ticaret yapılmasını sağlamak” ifadelerine yer verdi.