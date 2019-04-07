Alanya'da istihdama 'Turizm' dopingi

Ceren ŞAHİN

ALANYA ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörünün ekonomik açıdan gelişmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından, eğitimli, iş gücü yüksek, donanımlı ve misafir odaklı çalışan emekçilerin istihdamı büyük önem taşıyor. Turizmde kötü geçen yıllarda yaşanan ekonomik süreç hali hazırda var olan kalifiye eleman sorununu da derinleştirmiş, bu da istihdam oranlarında kendisini göstermişti. Yaşanan sürecin ardından 2018 yılı turizm sezonu, turizme bir ilaç gibi gelmiş, hem turizmcilerin hem de turizm emekçilerinin yüzünü güldürmüştü. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan istihdam rakamlarına göre, 2018'in temmuz ayında istihdam yüzde 13,2 oranında yükselmişti. 2016 yılı temmuz ayında yüzde 18,4 daralan, 2017'de ise yüzde 12,6 iyileşme gösteren istihdam, 2018'in yedinci ayına gelindiğinde yüzde 13,2 daha yükselerek sektörün yüzünü güldürmüştü. Bu ivmeden Alanya da payını almış ve 2018 yılı turizm istihdamıyla birlikte yaklaşık olarak çalışan sayısı 120 bine ulaşmıştı. 2018 yılını rekorlarla kapatan sektör gözünü şimdi de 2019 yılı turizm sezonuna çevirdi. Peki, turizmde beklentilerin bir hayli yüksek olduğu 2019 yılında, turizm istihdamında da artış olacak mı? İstihdam Seferberliği kapsamında uygulamaya konan teşviklerin en çok turizm sektörüne canlılık kazandırması beklenirken, Alanya’daki sektör temsilcileri istihdamı Yeni Alanya’ya değerlendirdi.

2019’DA 30 BİN EK İSTİHDAM

Alanya Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ve İŞKUR’dan alınan bilgilere göre, 2019 yılı turizm sezonunda istihdam edilen çalışanlarla birlikte çalışan sigortalı kişi sayısının 150 bini bulması bekleniyor. Bu da 2018 yılına oranla 30 bin fazladan istihdam sağlanacağı anlamına geliyor. Oransal olarak değerlendirildiğinde ise 2019 yılında Alanya’da turizmin istihdama katkısı yüzde 25.



ALANYA’NIN KATKISI YÜZDE 7

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na göre 2019 yılında istihdam 2018 yılına göre 439 bin kişi artacak. Alanya’nın 30 bin ek istihdamla birlikte Türkiye’ye katkısı ise yaklaşık olarak yüzde 7. Alanya’nın yalnızca Alanya’nın değil Türkiye’nin pek çok farklı kentinden gelen işsizini istihdam ettiği düşünüldüğünde sektör temsilcileri bu oranın çok önemli olduğunu vurguluyor.

‘TURİZMİN KALİFİYE DÖNEMİ’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, turizmin istihdama katkısının beklentilerin yüksek olmasıyla doğru orantılı olduğuna dikkat çekerek “2019 yılı verilerinin son derece olumlu olduğunu zaten söylemekteydik. Turizm sezonuna ilişkin var olan bu beklenti istihdama da yansıdı. İşletmeler personel sayılarını buna göre yükselttiler. Yanı sıra bu yıl sunulan SGK teşvikleri de söz konusu. Sunulan son teşviklerin daha kapsamlı olması ve turizm işletmelerine katkı sağlaması da turizmde istihdam süremizi uzattı. Dolayısıyla çalışanlarımızı mart hatta şubat aylarında işe almaya başladık. Öte yandan beklentilerin yüksek olması ve istihdam sürelerinin uzaması turizmde yaşanan kalifiye eleman sorununa da ilaç gibi geldi. Zira kalifiye eleman daha uzun çalışmayı ister. Bizler de bu süreçte 9 aylık bir süre sunabiliyoruz. Bu da hem turizme, hem de ağırlayacağımız misafirlere olumlu olarak dönecektir” ifadelerini kullandı.

‘TURİZM BACASIZ SANAYİ’

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, turizmi bacasız endüstriye benzeterek "Turizm bir hizmet söktörü olduğu için insan unsuru olmazsa gerçekleştirilemiyor. Bizler her zaman turizmin işsizlik sorununa çare olduğunu dile getirdik. Turizmi diğer tüm sektörlere de fayda sağlayan bacasız bir endüstri olarak görüyoruz. Bu anlamda da gerek bizim bölgemizin gerekse de Türkiye’nin vazgeçilmezi. Turizmin kötü olduğu yıllarda istihdamın ne denli düştüğü aşikar. Bugün gelinen noktada turizm iyi olduğu sürece bölgemize ve Türkiye’ye çok büyük faydası var" dedi.