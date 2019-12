Alanya'da ilginç soru gündem oldu: ‘Avrupalılar uçmaya utanıyor’

CİMRİN, başından geçen bir olayı anlatarak kamuoyuna bazı sorular yöneltti. Cimrin, Sorum şöyle. Alanya'da bir dizi etkinliğe katılmak için gelen Kuzey Avrupa ülkelerinden birini temsil eden bir diplomat, Ankara'dan Alanya'ya Konya üzerinden otobüsle gelmiştir ve dönüşte yine otobüs kullanacaktır. Otobüsü tercih etmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir: A) Uçak korkusunun olması. B) Dünyada en iyi otobüs yolculuğunun Türkiye'de olduğunu duyup bir deneyelim belki bizim de öğrenecek bir şeylerimiz vardır demesi. C) Ülkesinin zor günlerden geçmesi sebebiyle tasarruf tedbirleri uygulaması. D) Otobüsle Konya üzerinden gider hem Konya'yı da görür etli ekmek bile yeriz diye düşünmesi. E) HİÇBİRİ Not: İlk bilene Bamyacı'dan dondurma. Not 2: Kısa süre içinde doğru cevabı İbrahim Kalkan verdi, yani E şıkkı, yani hiçbiri. Cevap aslında tek kelime. Uluslararası literatüre İsveç’çeden geçtigi haliyle 'FLYGSKAM', tam çevirisi 'Uçma Utancı' gibi bir şey. Bilenlerimiz vardır zaten konuyu. İsveçli genç aktivist Greta Thunberg'le başlayan bir iklim değişikliği karşıtı tavır. Uçak endüstrisinin başına gelmiş en kötü şey gibi görünse de insanlık için uyanışın belki de başlangıcı” dedi.